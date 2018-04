Diego Rico: "Si hubiera sido al revés no hubiera pitado el final del partido"

El Real Madrid se llevó los tres puntos en un intrascendente partido entre el Real Madrid y el Club Deportivo Leganés merced a los goles de Gareth Bale y Borja Mayoral.

No obstante, el encuentro no estuvo exento de polémica, al menos para los jugadores del equipo visitante. Si bien Iglesias Villanueva acertó al dar validez al tanto de Mayoral y a nivel de reglamento, también estaba en lo cierto al señalar el final del partido cuando lo hizo, a Diego Rico no le gustó esa última decisión.

El lateral izquierdo del equipo de Garitano charló con Dani Garrido en Carrusel Deportivo y dejó clara su opinión al respecto. "En la última ocasión del partido el árbitro ha pitado el final cuando pasaban pocos segundos y nosotros teníamos una ocasión de Pires. Si hubiera sido ocasión para el Madrid seguro que no pita el final".

Cabe decir que en esa misma jugada, tras las protestas, Gabriel Pires, capitán del equipo, vio la roja. En el acta arbitral Iglesias Villanueva aclaró los motivos: "Tras finalizar el encuentro, todavía sobre el terreno de juego, el jugador nº 8 del C.D. Leganés, D. Gabriel Appelt Pirés, fué expulsado al acercarse hasta la posición donde yo me encontraba y dirigirse hacia mi en los siguientes términos: "¡eres muy malo, muy muy malo!"

Noticias relacionadas El Madrid obliga al Barcelona a un último esfuerzo por la Liga