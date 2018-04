Ricardinho: "Ahora mismo tengo un 70% de posibilidades de marcharme"

En los últimos días se ha hablado mucho de la posibilidad de que Ricardinho abandone la disciplina de Movistar Inter, ya que ha recibido dos ofertas muy importantes económicamente, una del Sporting de Portugal y otra cuya procedencia no se ha hecho pública".

El mejor jugador del mundo se ha pronunciado en Carrusel Deportivo sobre la situación: "Es bueno que se hable de números así para nuestro deporte, porque no estamos acostumbrados. Primero dar gracias a Sporting y al otro club que ha hecho la oferta. es algo increíble, muy bonito para el fútbol sala y para mí. No está nada decidido, estoy valorando y pensando mucho".

"Ahora mismo diría que está como 70% - 30% para irme, porque estamos hablando de números increíbles. El club lo entiende, va a intentar hacer el esfuerzo para hablar conmigo, otra vez, pero el club sabe muy bien lo que yo he pensado. No estoy hablando si va a ser el Sporting o que va a ser el otro club, porque no puedo hablar de ese club todavía, porque no ha querido dar la cara. Hoy en día está así, pero lo que digo, no juzguéis la gente antes de que tome la decisión, porque luego igual me quedo y la gente tiene que callarse, prefiero que la gente valore primero lo que estamos haciendo. Lo importante es el grupo, los jugadores vienen y van y el club sigue, un día me iré e Inter seguirá ganando", ha añadido.

Ricardinho, preguntado por la primera posición que ya ha asegurado Inter de cara al playoff, ha dicho: "Gracias por la pregunta primero, porque se habla de todo menos de lo que es importante hoy. Hemos conseguido hacer un récord otra vez, no he estado a mi mejor nivel, pero he metido dos goles, la gente estaba pensando a lo mejor que no estaría aquí con la cabeza, pero lo he demostrado".