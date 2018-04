Iniesta: "¿Pasillo? Lo importante ya está hecho que es ganar la Liga"

El Fútbol Club Barcelona se alzó con el título de Liga tras ganar por 2-4 en Riazor al Deportivo de La Coruña. El equipo azulgrana conquistó su 25º título de Liga sin perder en ninguna de las 34 jornadas que han disputado.

Tras el partido, Andrés Iniesta analizó ante los medios de comunicación la consecución de un nuevo título liguero, su noveno desde que juega en el primer equipo azulgrana. "Cuesta mucho ganar la Liga. Es el día a día, semana a semana... creo que nuestra temporada es de muy buena nota. Estoy contento por todo. Las Ligas cuestan mucho, es el torneo de la regularidad y la constancia... por lo tanto, un diez para el equipo".

El manchego reconoció que lograr todo lo que ha ganado con el Barça era impensable cuando llegó con 12 años. "Es muy difícil imaginar mirando atrás todo lo que se ha conseguido. Siempre se aspira a lo máximo. Año tras año hemos ido mejorando, pero lo que está consiguiendo esté equipo a nivel de Ligas es brutal".

Sobre la opción de levantar el título el próximo fin de semana, Iniesta dejó claro que quiere hacerlo antes de marcharse. "Me gustaría levantar la Liga en alguno de los partidos que nos quedan en casa. Somos campeones y eso es lo que importa. Intentaremos hacer un buen partido el próximo fin de semana"

De cara a su futuro, el capitán culé no dio pista alguna sobre el equipo al que vaya a dirigirse tras esta temporada. "No puedo decir nada porque no hay nada cerrado, en cuanto haya algo lo sabrán todos".

Por último, valoró de la siguiente manera el tema del pasillo. "Llega un punto en el que no es tan importante que se haga o no. Cada uno entiende las cosas de una forma y es respetable tanto una cosa como la otra. Nuestro objetivo era ganar la la Liga y eso lo hemos hecho. Si hay pasillo o no es algo que no es tan importante".