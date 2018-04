Guillermo Amor, director de relaciones institucionales y deportivas, ha valorado en la antena de la Cadena SER el título de Liga logrado por el Barça en Riazor. "Aunque parezca que es más sencillo por como estaba la clasificación ha sido un gran trabajo", dijo Amor.

También reconoció que la última semana estaba siendo "de muchas emociones... y ahora estamos muy contentos y muy felices, este momento es para disfrutarlo", resumió.

Preguntado por si el Real Madrid debe hacer o no el pasillo, Amor piensa que es "un tema de ellos, no hay que darle mayor importancia, si le sale de manera natural lo haces y si no pues no, no pasa nada" pero ha recordado que el Deportivo "hoy lo ha hecho y se les da las gracias".

Amor ha querido recordar que "nosotros no tenemos ningún problema en hacer el pasillo a un equipo que ha ganado un trofeo en el que nosotros hemos participado", dijo.