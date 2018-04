La emotiva carta de despedida de la novia de Avicii

La modelo checa, Tereza Kacerová, se ha despedido de su novio, el DJ sueco Avicii. Tim Bergling falleció el pasado 20 de abril a los 28 años, dos años después de anunciar su retirada de los escenarios por razones de salud. Finalmente, la familia del músico señaló mediante un comunicado que ya no tenía "fuerzas" para luchar y solo buscaba la "paz", lo que hace indicar que pudo tratarse de un suicidio.

Ahora es la novia de Avicii la que se despide de él mediante un emotivo mensaje en la red social Instagram: "Querido Tim, he pasado los últimos días intentando despertarme, esperando a que alguien me dijera que todo esto era una broma de malgusto, un error. Creo que finalmente estoy dándome cuenta de que en realidad nunca volveré a verte de nuevo".

❤️ Part 1/2 Una publicación compartida de Tereza Kačerová (@terezakacerova) el 26 Abr, 2018 a las 7:35 PDT

"Cada vez que leía las palabras DEP y Avicii juntas en una frase o tu fecha de muerte, me sentía en shock de nuevo. Cuando vi que habían cambiado tu biografía en Wikipedia hablando de ti en pasado, me derrumbé", describe Tereza Kacerová.

La relación entre Tim y Tereza siempre se mantuvo en privado, porque, según explica la propia modelo en su despedida, "quería que simplemente fuera nuestra". "Te dije que estaría para siempre a tu lado y pensaba que la palabra siempre era enorme. Sin embargo, ahora la palabra nunca me parece mucho más grande", continúa.

"Siempre te llamé pequeño ángel. Lo que no sabía es que te convertirías en uno de ellos tan pronto... He leído que Thomas Edison, antes de morir, salió del coma, miró hacia arriba y dijo: "Es muy bonito allí arriba". Así que eso me reconforta. Descansa en paz, Tim. Te quiero". De esta manera concluye la carta.