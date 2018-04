El homenaje de Foo Fighters a 'Grease', con John Travolta incluido

En septiembre de 1978, Paramount Pictures estrenaba 'Grease' en la gran pantalla. Un musical, ambientado en los años 50, que narra la historia de amor entre el rebelde Danny Zyko y Sandy Olsson, quienes se reencuentran por sorpresa en el mismo instituto después de haber vivido un romance a lo largo del verano pasado.

El éxito de esta cinta, considerada a día de hoy como una de las películas más representativas de la historia de Hollywood, supuso un trampolín para actores y actrices como John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing o Jeff Conaway, quienes llegaron a consolidar su carrera tras participar en 'Grease'. También provocó que Paramount diera luz verde a una secuela de la historia y anunciara el lanzamiento del disco con las canciones de la película, que supusieron un auténtico éxito a finales de la década de los 70.

' You're The One That I Want' en pleno 2018

Cuarenta años después del estreno de esta película, canciones como 'You're The One That I Want', 'Summer Nights' o 'Greased lightin' continúan sonando en cada fiesta. De hecho, pocas son las personas que no han emulado en alguna ocasión a John Travolta y sus movimientos electrizantes. Los últimos en versionar a esta película han sido los integrantes del grupo Foo Figthers, quienes han aprovechado el 40 cumpleaños de la película para homenajear a 'Grease'.

Durante su último concierto, celebrado en Jacksonville, Florida, la banda liderada por Dave Grohl comenzó a interpretar el ya mítico 'You're The One That I want'. Mientras el grupo y los seguidores cantaban la versión de esta canción, el actor John Travolta se subió al escenario y empezó a bailar su tema como décadas atrás.

"Es demasiado"

Ante el asombro de los fanáticos congregados en Jacksonville, el actor se acercó a David Grohl, con quien mantuvo una breve conversación. Mientras tanto, la banda interpretaba el 'You're The One That I want' con un corte más rockero, característico de la banda estadounidense.

A continuación, Travolta saludó a la multitud que se había congregado para ver al grupo de rock y se marchó al ritmo de una de las canciones que le catapultaron al estrellato. Finalmente, David Grohl despidió a su invitado: "¡Es demasiado! Gracias y buenas noches!". Por lo tanto, en el 40 aniversario de la película, 'Grease' continúa atesorando homenajes a una película que ya es eterna para la historia del cine.