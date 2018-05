Diez canciones indie para el Día del Trabajador

El primer día de mayo es la fiesta internacional del movimiento obrero y uno las principales vías de comunicación del proletariado es la canción. ¿Quién no ha cantado "El vals del obrero" de Ska-P alguna vez? La icónica "Working class hero" de John Lennon, "She works hard for the money" de Donna Summer o "Don't talk to me about work" de Lou Reed engrosan las listas de los mejores temas que relata las injusticias laborales.

Ahora, el indie nacional se convierte en uno de los géneros que mejor plasma el sentir de la sociedad. Una de nuestras preocupaciones siempre es y será el trabajo y por eso, muchas de las letras de los grupos que conforman el panorama español cuentan con un alto mensaje sobre la clase obrera. No obstante, lo bueno que tiene la música es que cada uno se la hace suya, o lo que es lo mismo, cada uno puede interpretar la letra de una canción a su manera.

Triángulo de Amor Bizarro - Robo tu tiempo

Los gallegos son uno de los grupos más directos de la actualidad y vienen estrenar su EP 'El gatopardo'. Claro ejemplo de ellos es esta letra: "Robo tu tiempo, robo tu tiempo, robo tu dinero / Y a los cincuenta, a los cincuenta, a los cincuenta te echo". Este tema frenético, que abre su disco 'Victoria mística', muestra desde una visión de un jefe tirano cómo es el día a día de un obrero sometido.

Las Odio - Vitaminas

Este "grupo de Riot Grrrls", como ellas se autodefinen, no solo hablan de lo que es una jornada laboral, también destacan lo que, lamentablemente, muchas mujeres tiene que esforzarse en las labores del hogar tras volver de su trabajo. "Vuelves del trabajo, estás superada / El metro se ha roto, llegas tarde a casa / Ahora la familia es quien te reclama", canta esta banda feminista que sorprendió a todos con su punzante LP 'Futuras esposas'.

Egon Soda - Lucha de clases

El último disco de Egon Soda, 'El rojo y el negro', presenta unas letras más explícitas y da paso a un sentimiento de lucha fundido en la música de raíz afroamericana. La voz de Ricky Falkner va más allá preguntándose en este tema hasta que punto influye el entorno en el que te crías para ver el mundo de una manera u otra. "Pero yo soñé con ser arista / Y no tuve lo que había que tener".

Supersubmarina - XXI

"Bichos del XXI, juntemos nuestros puños / Para romper el próximo escalón", así reza uno de los temas más combativos de los jienenses Supersubmarina. José Chino y compañía escribieron allá por 2010, con su disco 'Electroviral', este himno para generaciones a las que se le han impuesto las ideas y la forma de actuar. No es su única canción de este estilo, un ejemplo es "Hasta que sangren" aunque se dirigen más hacia otro tipo de injusticias, las políticas.

Nacho Vegas - Polvorado

Esta canción que aparece en el disco 'Resituación' pero en su videoclip muestra la "situación laboral y social en estos momentos en los que se intensifica la lucha de clases (unos lo llaman crisis, otros lo llaman estafa)". Así lo explican los propios autores de este vídeo que está protagonizado por siete trabajadores y una estudiante y donde se muestran como son los despidos en sus empresas. "¿Dónde está nuestro pan, patrón? / ¿Dónde quedó todo ese dinero? / ¿Lo tiene oculto bajo el colchón o lo escondió en otro sucio agujero?", la letra no se queda corta.

Vetusta Morla - Golpe maestro

Los de Tres Cantos son, quizás, la banda más reconocida del indie español y puede que sus letras tenga mucha culpa ya que el público se siente muy identificado. En esta ocasión, su mensaje se llena de reivindicaciones para mostrar que finalmente hay esperanza en 'La deriva' (título del disco donde se encuentra este single). Por ejemplo, hace unas semanas, el propio grupo modificó esta letra para mostrar su crítica contra el fraude del máster de Cristina Cifuentes. El tema concluye con un alarido de fe y optimismo: "Nos queda garganta, puño y pies".

La Habitación Roja - Van a por nosotros

Pau Roca y Jorge Martí, líderes de la formación valenciana, lanzaron en 2005 esta canción del álbum 'Nuevos tiempos' que retrata de la manera más cruda y certera la frustración del trabajador: "Blancanieves llega tarde a casa / Trabajó en festivo una vez más / Así es día tras día / La cena se quedó fría / Como su contrato es basura ya".

Los Planetas - Ciencia ficción

La banda por que inauguró el indie en España también cuenta entre su repertorio con una canción que se puede interpretar con la lucha social para enfrentarse a los que realmente mandan: "Cuidad vuestros negocios y vuestras familias / Porque vamos a mostrar vuestra misma piedad". Jota, vocalista de la banda que hace poco cumplió los 20 años de su disco 'Una semana en el motor de un autobús' (donde se encuentra "Ciencia ficción"), también habla de esta temática en su otra banda, Grupo de Expertos Solynieve, con "Año nuevo".

Ismael Serrano - La llamada

El precariado es el protagonista de esta canción, lo que es una realidad de muchos ciudadanos de este país. El propio cantautor explica que es una "llamada a levantar el ánimo y la mirada" y usa un paralelismo de los versos de Miguel Hernández de la "nana de la cebolla" con las madres que tienen que levantar una familia sin llegar a fin de mes.

León Benavente - Todos contra todos

La banda encabezada por Abraham Boba enumeran las realidades que todos sufrimos y conocemos. León Benavente se mueve muy bien en esta temática donde explica que "se han ganado obligaciones / se han perdido los derechos". Una canción que toca todos los palos y que en un principio no entró en su disco homónimo con el que fueron el grupo revelación en 2013 y que posteriormente repescaron para el epé que lleva el nombre de dicho tema.

Diez temas que tocan el mundo laboral, la lucha social y sobre todo el sentir de la sociedad ante las injusticias que sufren en su día a día. En la criba para hacer la lista se quedaron fuera grupos como Love Of Lesbian, Sr. Chinarro, Joe Crepúsculo, Mi Capitán, Niños Mutantes, Tachenko o Shinova que bien podrían encajar en ella.