Sergio Ramos habla tan claro dentro del campo como fuera de él. El capitán blanco fue el encargado esta vez de acompañar a Zidane en la sala de prensa antes de la vital visita del Bayern al Bernabéu. Y habló de todo, del pasillo al Barça, de las críticas desde Alemania, de Zidane y de la posibilidad de que juegue de lateral derecho entre otras cosas.

"Tenemos el máximo respeto a todos, pero no es indiferente los comentarios de gente ajena. Nosotros somos más de hablar en el campo. El que tenga dudas que tire de archivo. No nos conformamos con lo del otro día en Múnich y queremos reivindicarnos", contestó el sevillano al ser preguntado por las críticas recibidas desde Alemania en los últimos días.

¿Es más una Champions o un doblete de Liga y Copa?, le preguntaron. "Sé por dónde vas. Por el Barça", dijo primero con una sonrisa. "Depende para quién. Es un gran año para ellos. Ganar la Champions equivale a esos dos o incluso más". Y finalizó con un cordial "sería una gran temporada tanto para ellos como para nosotros".

También opinó sobre el polémico pasillo al Barça, que ganó ayer la Liga. "Lo que dice Zizou va a misa", comentó Ramos, ya que el técnico francés dejó claro que no iban a hacer el pasillo en el Camp Nou. "Estamos dándole demasiadas vueltas. Ya dijimos que no se iba a hacer y no se va hacer", concluyó.

El desliz de Ramos con las finales

Ramos quiso dejar claro también la importancia de lo conseguido por este equipo en la Champions en los últimos años. ¿Se sienten invencibles?, le preguntaron. "Yo saboreo muchísimo la Champions porque después de tantos años, desde mi llegada al Real Madrid, donde caíamos prácticamente siempre eliminados en octavos, pues estar ocho años consecutivos disputando semifinales pues ya es un premio. Si encima le añades cuatro finales y tres Champions pues una maravilla", contestó Ramos, dando así prácticamente por hecho que jugarán su cuarta final en Kiev. Un pequeño desliz del sevillano que repitió, sin embargo, varias veces que hay que tener mucho respeto por el Bayern, con el que disputan la vuelta de semifinales de Champions con el 1-2 conseguido en la ida.

Se le preguntó también a Ramos acerca de la posibilidad de que jugase de lateral derecho por la baja de Carvajal. Después de darle varias vueltas dijo un claro "Prefiero estar de central sinceramente", dijo.

"Los resultados hablan solos por Zizou"

De la labor de Zidane comentó: "Yo creo que los resultados hablan solos por Zizou. Me tengo que rendir en halagos porque es la pura realidad. Estamos orgullosísimos de que sea él quien lidere este barco. Cuando tira de palmarés calla muchas bocas. Ojalá lo haga durante muchos años".