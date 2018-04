Martín Fiz: "Llevo más de 300.000 kilómetros en las piernas"

Campeón de Europa de maratón, campeón del mundo, cuarto en los Juegos Olímpicos de Atenas, medalla de plata en los Mundiales de Atenas, medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Es Martín Fiz, que a este excelso curriculum le ha añadido un logro más. Convertirse en el primer ser humano en la categoría de más de 50 años en ganar los seis Majors: Nueva York (2015), Tokio, Boston, Berlín (2016), Chicago (2017) y el pasado domingo 22 el maratón de Londres.

Fiz habló en 'La Ventana' de este último maratón, que ganó con un tiempo de 2h 37:22. y que fue especialmente dura por una caída en el kilómetro 6. "Es verdad que me dolía el cuerpo, tenía golpes, magulladuras, pero peor fue el dolor mental porque veía que los corredores se marchaban. Pero me levanté anímicamente y seguir adelante. Por eso, quizás, el triunfo sabe mejor".

"En este maratón de Londres he sufrido mucho. Cuando acabé estaba muerto. Se unieron aspectos como la responsabilidad, el calor, la tensión, una lesión con la que llegaba, la caída... pero tuve un revulsivo increíble como fue a mi hijo Álex y el resto de mi familia en la prueba. A ellos no les podía fallar", cuenta el veterano atleta.

Fiz, que declara sentirse muy feliz porque "por fin he cumplido un sueño, un reto que perseguía desde hace tres años", asegura llevar en sus piernas. "A lo largo de mi vida profesional he podido correr más de 300.000 kilómetros. Siempre digo que muchos vehículos no pasarían la ITV con esta cifra".

El vitoriano explica también por qué después de retirarse a los 38 años de la alta competición, se puso otros retos. "Yo no me veía sentado en el sofá y enseguida me fui marcando retos adaptados a mi edad y lo que llevaba en las piernas que es mucho. Yo sentía que podía seguir superándome y demostrarme a mí y a los demás que hay vida mucho más allá del deporte de competición", comenta.