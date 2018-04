Eurovisión: el representante de República Checa, en estado grave

Giro inesperado en la carrera hacia Eurovisión. Este domingo, Mikolas Josef, el representante de República Checa, tuvo que ser ingresado de urgencia tras sufrir una aparatosa caída en el primer ensayo en el Altice Arena de Lisboa.

Según recogen varios medios checos, Mikolas sufrió una lesión cervical tras hacer un salto mortal durante la actuación. El propio artista confirmaba la noticia a través de su Instagram:

"Puedo confirmar que me lesioné durante el ensayo y la situación empeoró después de varias horas. Ni siquiera puedo caminar ahora. Regresé del primer hospital y ahora me dirijo a otro. Gracias por todos sus mensajes y oraciones, todos estamos haciendo todo lo posible para que me levante pronto. Voy a actuar sin importar cómo".

Aunque el representante checo tiene la intención de actuar el 12 de mayo en la gran final de Eurovisión 2018, habrá que esperar para ver cómo mejora en los próximos días y si recibe el alta médica para entonces.

Como era de esperar, este accidente se ha visto reflejado en las casas de apuestas, bajando a la cuarta posición después de varias semanas manteniéndose entre los tres primeros.

Mikolas Josef, uno de los favoritos

Desde el principio, Mikolas Josef se ha postulado como uno de los grandes favoritos para ganar la 63ª edición del Festival de Eurovisión con el tema Lie To Me.

Él es compositor, productor, cantante, toca varios instrumentos y también ha dirigido videoclips. Creció en Praga y Znojmo, pero ahora vive principalmente en Viena. Mikolas proviene de una familia de músicos y toca la guitarra desde los cinco años.