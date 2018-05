Series para ver en mayo: la serie de J.K. Rowling, lo nuevo de Netflix y 'Matar al padre'

Como ocurre cada mes, mayo también traerá consigo una gran cosecha de series. En CADENA SER hemos seleccionado los principales títulos de ficción que se estrenarán próximamente en Movistar Plus, HBO España, Netflix o Amazon Prime Video.

The Rain

Fecha: 4 de mayo

Plataforma: Netflix

Sinopsis: seis años después de que un virus aniquilara a casi toda la población escandinava, dos hermanos se unen a un grupo de supervivientes en busca de protección y respuestas.

Diablo guardián

Fecha: 4 de mayo

Plataforma: Amazon Prime Video

Sinopsis: la primera serie mexicana de Amazon gira en torno a Violetta, una joven de quince años cuando cruza la frontera con más de cien mil dólares robados a sus padres.

All Night

Fecha: 12 de mayo

Plataforma: HBO España

Sinopsis: La serie sigue a un grupo de jóvenes justo después de su graduación. La clase de 2018 se reúne para celebrar su última noche juntos. Baile, karaoke, juegos y una sola regla: nadie puede salir o entrar durante doce horas. Para muchos la fiesta es la última oportunidad de conseguir su sueño del instituto. ¿Qué harías tú en tu última noche?

Cormoran Strike

Plataforma: HBO España

Fecha: 18 de mayo

Sinopsis: es una adaptación de siete episodios de las novelas de thriller escritas por J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, bajo el pseudónimo de Robert Galbraith. Protagonizada por Tom Burke, la historia se centra en Strike, un veterano de guerra reconvertido en detective privado, cuyo cuartel general se encuentra en una pequeña oficina la Denmark Street en Londres. A pesar de arrastrar cicatrices físicas y emocionales, la intuición de Strike y su pasado como investigador militar resultan claves para la resolución de tres casos que han desbordado a la policía.

Matar al padre

Fecha: 25 de mayo

Plataforma: Movistar Plus

Sinopsis: En la feliz Barcelona post-olímpica habita Jacobo Vidal, abogado de profesión, hombre despótico y autoritario determinado a controlar todos los aspectos de su existencia y la de sus hijos, Tomás y Valeria. Padre obsesivo y disfuncional, no duda en doblegar cualquier obstáculo que se interponga en el bienestar de su familia para encajarlo a la fuerza en su propia visión del mundo, convirtiendo a sus hijos en víctimas de un exceso de amor paterno.

Nuevas temporadas

Además de los títulos de estrenos, estos son las series veteranas que volverán durante el mes de mayo: Queridos blancos (T2 - 4 de mayo), en Netflix; Morir de pie (T2 - 6 de mayo), en Movistar Series; Código negro (T3 - 8 de mayo), en Movistar Series; You Are Wanted (T2 - 18 de mayo), en Amazon; La mafia sólo mata en verano (T2 - 23 de mayo), en HBO España; Six (T2 - 29 de mayo), en HBO España; y Unbreakable Kimmy Schmidt (T4 - 30 de mayo), en Netflix.