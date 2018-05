Así se vivió el Real Madrid - Bayern

22:38 h | ¡FINAAAAAAAAL! El Real Madrid se mete en la final de Champions de Kiev por tercera vez consecutiva tras empatar ante el Bayern de Munich en el Santiago Bernabéu por 2-2. (global 4-3)

22:35 h | Intenta la heroica el Bayern por medio de centros buscando área del Madrid pero la defensa blanca está muy segura desbaratando las acometidas alemanas. Nervios en el Bernabéu. Muy cerca de hacer historia.

22:33 h | Cinco minutos de añadido en el Bernabéu.

22:31 h | Falta que bota Thiago y Keylor manda a córner. Tienen que entrar las asistencias tras un choque de Keylor con Varane.

22:29 h | Último cambio en el Real Madrid: se retira Marco Asensio e ingresa Nacho.

22:27 h | Cambio en el Bayern de Munich: se retira James que se lleva la ovación del Santiago Bernabéu e ingresa Javi Martínez.

22:24 h | Imprecisiones por parte de ambos conjuntos en los metros finales. El Madrid no está acertado en el último pase mientras que el Bayern insiste a través de centros laterales.

22:20 h | Quince minutos para que finalice el encuentro. El Madrid está pasando los peores minutos de la eliminatoria con un Bayern en modo asedio y en busca de ese tercer gol que les clasifique.

22:17 h | ¡PARADÓN DE KEYLOR! Centro de Alaba desde el lado izquierdo y el disparo potente de Tolisso es desviado por Keylor. Paradón del portero blanco en una jugada en la que el portero tico sin visibilidad logra detener.

22: 14 h | Doble cambio en el Real Madrid: se retiran Benzema y Kovacic e ingresan Gareth bale y Casemiro.

22:12h | ¡APARECIÓ VARANE PARA SALVAR AL MADRID! Centro desde el lado derecho donde aparece el central francés para desviar el balón cuando Lewandowski no tenía más que empujar el balón hacia el fondo de la red.

22:08 h |Tarjeta amarilla para Lucas Vázquez. El Bayern está a un gol de clasificarse. Algo menos de media hora en el Bernabéu. El partido está muy abierto y cualquier cosa puede ocurrir.

22:04 h | ¡GOOOOOOL DE JAMES! Centro lateral para la llegada de James desde la frontal del área, su disparo golpea en el cuerpo de Varane y en segunda instancia el colombiano bate a Keylor Navas igualando el encuentro.

22:00 h | El Bayern no se rinde e insiste por el costado izquierdo con Ribery. Sergio Ramos tiene bien fijado a Lewandowski de forma que el polaco no se encuentra del todo cómodo y no tiene facilidad para armar el disparo.

21:57 h | Perdonó el tercero el Real Madrid! Doble ocasión de Cristiano Ronaldo en las que el portugués no estuvo acertado de cara a puerta.

21:55 h | Disparo lejano de Modric que se marcha desviado de la portería de Ulreich. El Real Madrid busca sentenciar el encuentro a las contras.

21:52 h | ¡PARADÓN DE KEYLOR NAVAS! Zapatazo de Alaba que toca en un defensa blanco y el portero tico saca una mano prodigiosa. El Bayern no se da por vencido y busca igualar un encuentro donde necesita dos goles para darle la vuelta a la eliminatoria.

21:49 h | ¡GOOOOOL DE BENZEMA! Tolisso cede el balón para Ulreich y el portero se resbala donde aparece Karim Benzema, el más listo de la clase para hacer enloquecer el Bernabéu. ¡Remonta el Real Madrid al Bayern 2-1!

21:48 h | Saltan los jugadores del Real Madrid y el Bayern de Munich. De momento, ningún cambio en ninguno de los dos conjuntos. ¡Rueda el balón en el Bernabéu, la mueve el Bayern!

21:31 h | ¡Descanso en el Santiago Bernabeu! Se retiran los 22 protagonistas al túnel de vestuarios tras una primera parte apasionante, con ocasiones para ambos conjuntos y un Real Madrid que reaccionó de la mejor manera posible al tanto inicial de Kimmich. Real Madrid 1 - 1 Bayern de Munich.

21:30 H | ¡Un minuto de añadido en el Bernabeu! Reclama penalti el Bayern de Munich tras una mano dentro del área de Marcelo que ni el árbitro turco ni el árbitro de área señalan. Para nuestro árbitro de Carrusel Deportivo, Iturralde González, sí es penalti.

21: 29 h | Disparo lejano desde la frontal del área de Tolisso buscando la escuadra izquierda del Real Madrid pero su disparo se marcha desviado de la portería de Keylor Navas.

21:28 h | El Bayern lo intenta a través de centros laterales con las llegadas de Alaba y Kimmich desde ambos costados. Dos minutos para que llegue el descanso en el Bernabéu.

21:24 h | ¡Gran ocasión de Cristiano! Balón dentro del área para el portugués que su disparo lo manda a córner Ulreich. El córner fue un cabezazo de Ramos que se marchó desviado de la portería alemana.

21:19 h | ¡La que ha fallado el Bayern! Primero Lewandowski mano a mano con Keylor que el portero blanco para tras sacar un buen pie y el despeje en boca de gol lo manda James al cielo de Madrid cuando ya se cantaba el gol en el Bernabéu.

21:17 h | Gran jugada de Ribery en banda derecha que sirve un buen balón para Muller en el punto de penalti pero el disparo del alemán a la media vuelta es atrapado sin dificultades por Keylor Navas.

21:16h | Thiago está muy atento a las ayudas defensivas del conjunto alemán. Asensio comienza a aparecer en un encuentro que ha bajado en intensidad y ritmo.

21:13 h | Presionan los alemanes la salida de balón del Real Madrid pero el conjunto blanco por medio de Kovacic y Modric consiguen sacarla con claridad. Marcelo haciendo mucho daño por el costado izquierdo y llevando el mayor peso ofensivo blanco.

21:10 h | Minuto 25 en el Santiago Bernabéu, el Bayern más cómodo y con más aproximaciones ante un Real Madrid que ha logrado el empate y busca salir a las contras con la velocidad de Asensio.

21:05 h | El Bayern está haciendo mucho daño con balones interiores por dentro pero tanto Ramos como Varane se muestran seguros al corte.

21:03 h | Reclamó penalti el Bayern de Munich tras un pase en profundidad de Thiago para Lewandowski que el polaco se va al suelo tras un toque sutil de Ramos dentro del área.

21:00 h | Ambos conjuntos no bajan la intensidad en un partido abierto repleto de ocasiones en ambas áreas. Cerca estuvo de llegar Benzema a un balón en profundidad pero el asistente señaló fuera de juego.

20:56 h | ¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! Gran jugada de Marcelo en banda izquierda y sirve un auténtico caramelo a la cabeza de Karim Benzema para que el francés a placer iguale el partido y haga enloquecer el Bernabéu. El conjunto blanco responde al gol alemán de la mejor manera posible.

20:52 h | El Real Madrid busca recomponerse del mazazo del gol. Alaba está haciendo mucho daño por el lado derecho con un Real Madrid que intenta subir la línea de presión.

20:49 h | ¡GOOOOL DEL BAYERN DE MUNICH! Centro desde el costado derecho de Muller, Sergio Ramos no despeja con acierto y Kimmich tras un balón muerto dentro del área adelanta a los alemanes en el Bernabéu.

20:47 h |Primer acercamiento del Bayern tras una falta lateral que Keylor Navas despeja de puños. Buscan los alemanes hacerse con el control del encuentro.

20:45 h| Rueda el balón en el Santiago Bernabéu! ¡Toca ya la primera pelota del encuentro el Real Madrid. Noche de Champions en el Bernabéu!

20:41 h | Saltan los jugadores al Santiago Bernabéu mientras suena el himno de la Champions. Apenas dos minutos para que de comienzo el encuentro.

20:36 h | Se escuchan voces y gritos en el túnel de vestuarios. Ya están a punto de salir los jugadores del Real Madrid y del Bayern.

20:32 h | Los jugadores se retiran del tapete para recibir las últimas órdenes de los técnicos.

20:22 h | Ya calienta el Real Madrid sobre el verde del Santiago Bernabéu, también lo hace el equipo titular y los suplentes del Bayern.

20:19 h | Ya está Antonio Romero contando en directo todo lo que ocurre sobre el tapete del Santiago Bernabéu. Ambiente de partido grande en el Santiago Bernabéu.

20:15 h | Arranca Carrusel Deportivo en la Cadena SER. Real Madrid - Bayern Munich, partido clásico donde los haya en el fútbol europeo y te lo contamos aquí, en la SER.

20:05 h | Empieza a entrar la gente en el Santiago Bernabéu, hay muchos aficionados que quieren ver el calentamiento, encontrar su localidad y ponerse cómodos para no perderse nada del choque. En este tipo de partidos siempre se recomienda entrar con tiempo al terreno de juego.

19:52 h | Hay que recordar que el Real Madrid y el Bayern llegan a la vuelta de estas semifinales con el mismo resultado que se dio en su enfrentamiento del pasado año. El Real Madrid ganó 1-2 en Baviera y acabó sufriendo mucho en casa, donde necesito de la prórroga para doblegar a un Bayern que se mostró muy agresivo en el choque de vuelta.

19:48 h | Una hora queda para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. Carrusel empieza a las 20.15, con Dani Garrido y toda la banda.

19:38 h | Ya tenemos las alineaciones de ambos equipos:

- Real Madrid: Keylor Navas, Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Kovacic, Kroos, Modric, Asensio, Cristiano Ronaldo y Benzema.

- Bayern: Ulreich, Kimmich, Hummels, Süle, Alaba, Tolisso, James, Thiago, Müller, Ribery y Lewandowski

19:29 h | Este es el vídeo que acaba de colgar nuestro compañero Antón Meana, el madridismo quiere su tercera final consecutiva y así se lo está haciendo saber a su equipo.

19:23 h | Qué ambientazo hay en los alrededores del Santiago Bernabéu, es tremendo el gentío que se ha dado cita en las calles aledañas al estadio Santiago Bernabéu.

19:18 h | El autobús del Bayern de Múnich acaba de llegar al coliseo blanco.

19:16 h | Los jugadores del Real Madrid ya están camino del Santiago Bernabéu.

19:11 h | Hoy es un buen día para volver a ver a Cristiano marcar en la Champions. El partido de ida es el único encuentro de esta edición en el que no logró ningún tanto. Suma 15 el portugués. Le siguen en la tabla de goleadores Salah y Firmino con 10.

19:03 h | Dato importante que proporciona la UEFA: el Real Madrid ha marcado en los últimos 41 partidos que ha disputado en su casa en la Liga de Campeones. Marcar un gol puede ser la mitad del pase a la final de Kiev este martes.

19:00 h | ¿Recuerdas cómo fue el partido de ida? Aquí puedes escuchar de nuevo los goles de Marcelo y Marco Asensio en el Allianz Arena.

18:45 h | Dos horas exactas para el arranque del partido del Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Nos espera una tarde-noche de fútbol apasionante. 'Carrusel' arranca hoy a las 20:15 horas.

18:30 h | Miles de aficionados madridistas reciben al equipo en la Plaza de los Sagrados Corazones. ¡Hay ambiente de partido muy grande!

17:55 h | La expedición del Bayern ha pasado la noche en el hotel VP Plaza de España Design. De hecho, se han alojado por superstición en tres hoteles diferentes en sus tres últimas visitas.

17:15 h | La afición madridista tiene marcada como hora de encuentro, las 18:00. ¿Dónde? En la Plaza de los Sagrados Corazones.

16:46 h | Cuenta en 'La Ventana' Antón Meana, que está en Plaza de Castilla donde están citados los seguidores alemanes, que se están llegado a pedir 800 euros por una entrada en la reventa.

16:00 h | Saludos. Bienvenidos a otra jornada de Champions con el Real Madrid en el partido de vuelta de semifinales ante el Bayern de Múnich. Vive el partido en toda su intensidad esta tarde en 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido y todo el equipo de deportes de la Cadena SER.

La previa

Nuevo objetivo del Real Madrid, que intentará convertirse este martes en el primer finalista de la edición 2017-18 de la Liga de Campeones y proseguir firme su camino hacia un tercer título consecutivo, aunque para conseguirlo tendrá que estar a su mejor nivel en el Santiago Bernabéu (20.45 horas) para no recibir ningún susto de un Bayern de Múnich que debe remontar el 1-2 adverso de hace una semana.

El conjunto madridista se encuentra ya a un paso de saber si la apuesta a lo que lo fió prácticamente todo a finales de diciembre le ha salido bien. Tras perder el Clásico y alejarse en LaLiga, los de Zinédine Zidane, sin reconocerlo públicamente, centraron todos sus esfuerzos en seguir haciendo historia en la 'Champions'.

Casi cinco meses después, el actual campeón de Europa podría convertirse en el primero en dos décadas que se mete en tres finales seguidas desde que lo lograse la Juventus (1996-98), aunque la 'Vecchia Signora' sólo ganó en la primera ocasión. Enfrente, un Bayern, al que no se le da demasiado bien el Bernabéu, pero dispuesto a aprovechar cualquier resquicio para dar un nuevo susto.

Zidane ha pedido a los suyos que no especulen ni reculen por el marcador a favor y ahora falta por ver lo que harán los de Jupp Heynckes, cuya filosofía también reside en no dar ningún paso atrás y que tiene la experiencia del año pasado cuando se encontró con el mismo escenario en cuartos y llevó el partido al tiempo suplementario.

El lateral derecho, el quebradero de cabeza de Zidane

De cara a lo que se presenta como una nueva 'batalla' de máxima tensión, los dos equipos tendrán bajas, menos en el bando local, pero de mayor complejidad. 'Zizou' perdió en el Allianz Arena a Dani Carvajal y su sustituto natural, Nacho Fernández, acaba de salir de una lesión muscular y ha hecho los dos últimos entrenamientos por lo que podría ser de la partida para frenar a un Franck Ribéry que hace una semana fue un auténtico y continuo peligro.

Si el canterano finalmente no estuviese listo, con Achraf fuera de la lista y con la opción más complicada de mover a Sergio Ramos por la presencia de Robert Lewandowski, la solución de urgencia sería la de poner a Lucas Vázquez, que fue el que acabó el partido en esa posición en Múnich, pero con menos prestaciones defensiva para medirse al veterano extremo francés, que en esta ocasión tendría además la ayuda de David Alaba, novedad visitante para mejorar su llegada por banda.

Zidane optó también por reforzar el centro del campo en la ida, dejando solo a un Cristiano Ronaldo que vio frenada su racha de once partidos de 'Champions' marcando de forma consecutiva. El portugués, que volvió a descansar el fin de semana, podría estar ahora acompañado por Karim Benzema para encontrar más espacios en la defensa visitante.

El Bayern, con muchas bajas

Por su parte, Heynckes, que busca repetir el pase de hace seis años en el mismo escenario, penaltis de por medio, también tiene bajas, más incluso que para la ida donde ya no tenía a una pieza clave como Arturo Vidal, tras perder a Arjen Robben y Jerôme Boateng.

Todo hace indicar que Thiago Alcántara volverá a ocupar el hueco del extremo holandés para formar en el medio junto a Javi Martínez en el vital duelo por la pelota que el Bayern ganó en la ida, mientras que el joven y más inexperto Sule debería formar junto al veterano Hummels en busca de dejar la portería a cero, clave para tener opciones.

Arriba, todas las miradas se centrarán en dos jugadores: James Rodríguez y Robert Lewandowski. El colombiano vuelve al Bernabéu tras su marcha dispuesto a demostrar las condiciones que le hicieron brillar en su primer año y el polaco, con poco protagonismo en la ida, intentará aportar su 'olfato' para la remontada ante el club que podría ser el que más le desea para el año que viene.

Sigue el Real Madrid - Bayern en las redes sociales