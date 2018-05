Pedro Sánchez se desmarca de su portavoz en el Congreso y critica al ministro Catalá

El líder del PSOE ha pedido hoy al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que "no sea torpe" y aclare sus insinuaciones sobre el "problema singular" que atribuye al juez Ricardo González, autor del polémico voto particular en la sentencia de la Manada. Y si no puede hacerlo -añadía Sánchez- el líder del PSOE recomienda al ministro que guarde silencio y respete la división de poderes.

Con estas palabras, y auque ha evitado desautorizar públicamente a su portavoz parlamentaria, Pedro Sánchez marcaba distancias con lo que ayer aseguró Margarita Robles en el Congreso dando pábulo a las palabras del ministro, al asegurar que "si dice lo que dice, es porque sabe lo que está diciendo" y abonando la tesis de que se debería pedir alguna explicación al Consejo General del Poder Judicial "porque es conocido que ha habido peticiones de seguimiento en relación con el magistrado que firmó el voto particular".

El líder del PSOE ha reiterado el profundo desacuerdo de su partido con la sentencia en el caso de La Manada, y sobre todo con el voto particular del juez González, pero también ha asegurado que no van a entrar en disquisiciones personales sobre un magistrado en concreto porque eso compete al Poder Judicial. Ante las preguntas de los periodistas, Sánchez ha fijado la posición al respecto del PSOE, recordando que promovieron la reprobación del ministro Catalá en el Congreso. El líder socialista ha insistido en su propuesta de reforma de la ley del Poder Judicial para mejorar la formación en perspectiva de género entre los jueces y se ha mostrado abierto a un posible debate en el Congreso sobre una eventual reforma del Código Penal que sirva para acotar y tipificar mejor las penas por delitos contra la libertad y la integridad sexual.

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, también se ha referido al asunto durante su participación en la manifestación del 1 de mayo en Madrid. Iglesias ha reiterado su petición de dimisión al ministro de Justicia que, a su juicio, debería haber dejado su cargo hace mucho tiempo ante las múltiples polémicas y escándalos en los que se ha visto envuelto. Iglesias ha aprovechado para meter el dedo en el ojo al PSOE a raíz de las declaraciones ayer de Margarita Robles, añadiendo que si el partido socialista apoya a Catalá, son ellos los que deben aclararlo.