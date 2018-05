Ulreich pide perdón por su error clamaroso en el Bernabéu

Acababa de comenzar la segunda parte del partido y en el marcador del Bernabéu lucía un 1-1, un 3-2 en el global de la eliminatoria para los blancos, cuando una cesión de Tolisso pilló desprevenido a Ulreich, que temiendo la cesión dejó pasar la pelota. La jugada terminó con Benzema rematando solo a puerta y haciendo el segundo de los madridistas. El Bayern consiguió marcar un segundo gol pero no fue suficiente para dar la vuelta a la eliminatoria y conseguir el pase a la final.

Ulreich escribió horas en sus redes sociales un mensaje en el que se le notaba totalmente desolado. "Las palabras no pueden describir lo decepcionado que estoy por dejar la Champions League. Queríamos llegar a la final e hicimos nuestro mayor esfuerzo, pero ese error innecesario me pasó a mí. No puedo explicarlo. Lo siento... por mi equipo y por los fans".

En la cuenta oficial del Bayern quisieron consolar a su portero con una publicación en el que reunían todos los mensajes de apoyo de sus compañeros. Publicación que acompañaron con el mensaje "Ganamos como un equipo, perdemos como un equipo".