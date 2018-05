¿Qué hace uno cuando le ofrecen entrenar en Brunéi? "Cuando te lo proponen lo primero que haces es mirar dónde está Brunei", cuenta Mario Rivera en 'SER Deportivos'.

Este técnico madrileño, que entrena la selección sub'21 de este país del Sudeste Asiático, cuenta lo especial que es entrenar en una cultura tan diferente. Para empezar porque no hay cultura del esfuerzo ninguna.

¿Por qué? " Porque la gente tiene un sueldo parecido al de España, pero no tienen gastos. No pagan luz, no se pagan impuestos, el colegio es gratuito, la universidad... Todo lo que quieran estudiar es gratuito. Y tienen una subvención anual entre 5.000 y 6.000 dólares para comida y demás. Tienen muchísimas ayudas que hacen que tengan una vida muy cómoda. Entonces ellos son cómodos para todo y eso lo hace difícil para cualquier deporte, que se necesita autoexigencia y capacidad de sacrificio".

"Es bastante difícil de acostumbrarse. En la liga local, sale la camilla cuatro o cinco veces y los jugadores sentados saludando a la gente y luego vuelven al campo. Es una situación para un europeo bastante rara", cuenta Rivera. "Ellos ven normal que si llueve que no se entrena, como que el entrenamiento no es tan importante", añade.