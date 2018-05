"Los maltratos no paran", la denuncia de Marina de la violencia que sufre su madre

"Lo cuento yo porque mi madre no tiene twitter...y aunque estamos cagadas al hacer esto viral nos unimos, ahora más que nunca, al "ni una menos". La mujer más fuerte de mi vida, mi mamá. Ya no tenemos miedo". De esta manera introduce la exconcursante de Operación Triunfo, Marina, su tuit en el que se convierte en portavoz de su progenitora que explica los malos tratos y la violencia de género que viene sufriendo desde hace varios años y que ha decidido hacer público.

"Mamá, por favor, no vuelvas a casa porque como vuelvas papá te mata"

En el escrito, la madre de Marina echa la vista atrás para explicar que "pasan los años, pero la manipulación psicológica, los maltratos y los golpes no paran". Explica que una noche, esperando a que la atendieran en la farmacia, recibe la llamada de su niña mayor, de 9 años, que le dice: "mamá, por favor, no vuelvas a casa porque como vuelvas papá te mata".

Después de describir los malos tratos sufridos, el texto acaba explicando que finalmente se decidió a pedir el divorcio. "Con todas mis fuerzas pido el divorcio y hace de nuestra vida un infierno, nos engaña, nos amenaza, nos intenta atropellar, nos acosa y cuando pensábamos que ya no pasaría más...vuelve, no se rinde, pero yo ya no soy débil", concluye el texto que ha recibido numerosos apoyos en las redes sociales.