'Cuerpo de élite' no aprovecha el datazo del Real Madrid - Bayern y anota otro mínimo

El primero de mayo no fue exactamente como esperaba Antena 3. Aunque la cadena arrasó con la semifinal de la Champions (8.749.000), que se saldó con la victoria del Real Madrid sobre el Bayern de Múnich, Cuerpo de élite no aprovechó la resaca del fútbol y anotó otro mínimo de temporada, bajando por primera vez de los dos millones de espectadores, lo que se tradujo en un 12,7% de share.

No le ocurrió lo mismo a Telecinco, que emitió una nueva gala de Supervivientes: tierra de nadie (23,1% y 2.648.000) manteniendo prácticamente los datos de la semana pasada.

Por su parte, el resto de cadenas optaron por echar mano de su catálogo cinematográfico sin lograr grandes resultados. Por ejemplo, la película El médico registró un discreto 11,1% de cuota de pantalla en La 1, reuniendo 1.619.000 espectadores.

En las cadenas de segunda generación, el film Hostage firmó un 5,1% (720.000) en Cuatro frente al 4,6% (737.000) que hizo El diario de Bridget Jones en laSexta.

Antena 3 consiguió liderar el día con un 18% gracias al partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, que infló el prime time de la cadena hasta un espectacular 33% de share.

Audiencias prime time martes

Antena 3

'Champions league': "Real Madrid - Bayern Munich": 8.749.000 y 44,6%

'Cuerpo de élite': 1.944.000 y 12,7%

Telecinco

'Supervivientes: tierra de nadie: exprés': 2.252.000 y 11%

'Supervivientes: tierra de nadie': 2.648.000 y 23,1%

La 1

'Viaje al centro de la tele': 1.245.000 y 5,9%

'Cine': "El médico": 1.619.000 y 11,1%

laSexta

'El intermedio: the very best': 935.000 y 4,6%

'Cine': "El diario de Bridget Jones": 737.000 y 4,6%

Cuatro

'Ven a cenar conmigo': 614.000 y 3,5%

'First dates': 771.000 y 3,8%

'Cine Cuatro': "Hostage": 720.000 y 5,1%

La 2

'Historia de nuestro cine': "Juguetes rotos": 201.000 y 1%