Paz Padilla pide perdón a los colaboradores de 'Sálvame': "Tenía que ser cruel"

Sálvame tampoco descansó el Día Internacional de los Trabajadores. Este martes 1 de mayo, a Paz Padilla y los colaboradores del programa de Telecinco les tocó abrir el 'show' como cada tarde. Sin embargo, Sálvame optó por hacer una limpieza de conciencias, en lugar de estar las cuatro horas de la tarde gestionando conflictos.

Todo empezó cuando Mila Ximénez confesaba que se había planteado abandonar el programa después de vivir varios enfrentamientos con algunos de sus compañeros.

Fue entonces cuando Paz Padilla tomó la palabra para pedir perdón a todos los tertulianos de Sálvame. "Ya que nos estamos abriendo quiero pedir perdón a todos", empezaba la presentadora. "En un momento dado sí lo daba todo por este programa. A veces era muy incómodo y hacia preguntas con las que sabía que estaba haciendo daño".

"Pensé que era lo que tenía que hacer y lo que se me estaba pidiendo: la Mari Paz que está en la pista de circo y tiene que ser cruel", continuó diciendo.

Seguidamente, Paz confesó que lo pasaba realmente mal cuando terminaba el programa y, al final, se llevaba el trabajo a casa: "Me iba sufriendo porque no me siento cómoda en el conflicto y no soy feliz haciendo daño a la gente".

De acuerdo con esto, la presentadora explicó que había tomado la decisión de preguntar lo que le saliera del corazón y nunca más haría "daño a un compañero" siendo consciente.

Las palabras de Paz Padilla fueron recibidas entre aplausos del público y los mismos colaboradores, que también se sumaron a esta catarsis de Sálvame.