"Las víctimas no han generado ni un ápice de odio ni de venganza"

Pertenezco a una generación que nacido y ha vivido teniendo muy presente los atentados, los asesinatos y el dolor causado a tantas víctimas por la banda terrorista ETA. Por eso, en el día de hoy me vienen a la mente tres ideas. La primera pensar que ETA ha sido vencida con el Estado de Derecho. Nuestra arma ha sido la ley. Una legalidad que hemos aplicado y que tenemos que seguir aplicando.

En segundo lugar un pensamiento afectuoso a todas aquellas víctimas anónimas, particulares, de las que apenas conocemos su vida, cuál ha sido su historia y que incluso en algún momento han sido solamente números. A través de mi trabajo he podido entrevistarme con muchas de ellas, he podido conocer su realidad y solo puedo hablar de su bonhomía y de su generosidad. Ha sido impresionante entrevistarme con madres viudas que han tenido que exiliarse del País Vasco, que han tenido que criar a sus hijas e hijos solos y que cuando llegan estas entrevistas -ya con estos hijos mayores- se observa que no han generado en ellos ningún atisbo, ni un ápice de odio, ni de venganza, ni de rencor.

Por eso mi admiración, mi agradecimiento, mi reconocimiento y todo mi cariño y afecto a estas víctimas que han sufrido tanto por estos terribles atentados de ETA. Y por último una imagen, un pensamiento, respecto a este conjunto de muchachos y muchachas que en el día de hoy estarán en las escuelas, en los institutos, con sus plumieres, los lapiceros, los ordenadores, sus músicas. En definitiva su alegría de vivir. Forman parte de una generación para la cual ETA es historia. Historia que deben de conocer pero a diferencia de la nuestra ya no será historia vivida.