Atlético, a un paso de la final de Lyon

El Atlético de Madrid buscará este jueves en el Wanda Metropolitano (21.05 horas) clasificarse para la final de la Liga Europa del próximo 16 de mayo para lo que debe hacer valer el valioso 1-1 que se trajo la semana pasada del Emirates Stadium ante un Arsenal obligado a atacar.

Los rojiblancos están a un paso de sacar el billete para la cita de Lyon (Francia). El tanto de Antoine Griezmann en Londres y las paradas de Jan Oblak le dieron una pequeña ventaja para esta vuelta donde espera imponer su fortaleza en su nuevo estadio, dispuesto a vivir su primera gran noche de celebración que termine por hacer olvidar el revés de la Liga de Campeones.

FICHA TÉCNICA: Atlético de Madrid: Oblak; Thomas, Godín, Giménez, Lucas; Koke, Saúl, Gabi, Vitolo; Griezmann y Diego Costa. Arsenal: Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Wilshere, Xhaka, Ramsey; Ozil, Welbeck; y Lacazette. --Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA). --Estadio: Wanda Metropolitano. --Hora: 21.05/beIN Sports. --Carrusel Deportivo, desde las 20:30 horas

Ahora, el objetivo primordial es pugnar por una nueva final europea, la quinta en los últimos nueve años, la tercera en la segunda competición de clubes de la UEFA y la cuarta en la 'era Simeone'. Enfrente, un Arsenal dispuesto a tratar de imponer su estilo para intentar asaltar el Wanda, misión para la que necesita derribar el 'muro' local que salvaguarda un Oblak a gran nivel.

Ningún rival marcó en esta Liga Europa en el Wanda

Después de alguna duda en la 'Champions', el Atlético se ha mostrado muy fiable en su estadio en esta Liga Europa y ha logrado que ninguno de sus visitantes hasta estas semifinales (Copenhague, Lokomotiv y Sporting) haya sido capaz de hacerle un gol.

Los 'gunners' deben acabar con esa buena racha para albergar alguna esperanza y contrapondrán la fortaleza defensiva local a la suya ofensiva, ya que han marcado en todos sus partidos como visitante, salvo ante el Colonia alemán en la fase de grupos. En los cruces, han marcado en todas sus visitas al menos dos goles, dato que invita a la esperanza de un equipo que no variará un ápice su estilo y que le quiere brindar una última final a su sempiterno Arsene Wenger.

Sin Simeone en el banquillo

Simeone, que no podrá sentarse en el banquillo tras su expulsión de la ida, afronta esta vuelta con problemas en el lateral derecho ya que el croata Sime Vrsaljko no puede jugar por ser también expulsado por doble amarilla al inicio del partido y Juanfran Torres sigue lesionado. José María Giménez o Thomas Partey se perfilan como las soluciones, con ambos ya habituados a hacerlo cuando se les ha requerido.

Si el africano, mejor colocado, es el elegido, Saúl Ñíguez jugará junto al capitán Gabi en el mediocentro y en uno de los costados estarían un Vitolo que parece cada vez más adaptado o un Correa que no puede jugar el fin de semana por sanción. Arriba, Griezmann, que descansó para el duelo en Vitoria, formará dupla de nuevo con un Diego Costa que ya volvió de su lesión el domingo.

¿Último partido europeo de Wenger?

Por su parte, el Arsenal no prevé demasiados cambios en su once respecto a la ida y Arsène Wenger reservó bastantes jugadores el fin de semana en la visita a Old Trafford donde su equipo terminó perdiendo en el descuento por 2-1.

Así, en el 'Teatro de los Sueños' hubo hasta ocho jugadores que no partieron de inicio la semana pasada ante el Atlético y únicamente repitieron el portero Ospina, el lateral Héctor Bellerín y el centrocampista suizo Granit Xhaka.

Estos tres se mantendrán y volverán al once jugadores que el veterano técnico alsaciano, en su partido 250 de competición europea, necesita a su mejor nivel como el alemán Mesut Ozil, el goleador francés Alexander Lacazette, el galés Aaron Ramsey o el inglés Jack Wilshere para poder soñar con la final.