Reyes: "Wenger es un mito"

Juan Antonio Reyes, que cuenta en su historial con cinco títulos de la Europa League, verá el partido que protagonizan este jueves Atlético de Madrid y Arsenal en el Wanda Metropolitano con la intención de disfrutar de un gran partido de fútbol pero sin el nervio de preferir que gane uno u otro ya que jugó en ambos.

"Va a ser un partido muy intenso. Va a tener más control el Arsenal, pero el Atlético en cualquier momento te puede hacer un gol y hacerle un gol es muy jodido", explica el sevillano, que ahora milita en el Córdoba.

El andaluz, que se alzó como campeón de la Europa League con la zamarra rojiblanca en 2010 y en 2012, explica en 'SER Deportivos' que tiene mucho cariño por los dos equipos.

Reyes guarda muy buen recuerdo de Arsène Wenger, que ya ha anunciado su marcha del Arsenal 22 años después de su llegada. "Es un mito. Sabe mucho de fútbol. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Es un entrenador que a todos les gustaría tener", afirma.

Acerca de Simeone, con el que apenas coincidió dos semanas en el Atlético, dice: "Es un espectáculo. Me dijo que me quedara pero tenía casi todo con el Sevilla y me fui".

Para finalizar desvela cuál es su mejor recuerdo de la Europa League. "Me quedo con la que levanté como capitán del Sevilla", confiesa.