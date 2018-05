Varias personas se quedan atrapadas boca abajo en una atracción durante dos horas

Este martes unas 64 personas quedaron atrapadas en una de las atracciones del parque temático Universal Studios de Osaka (Japón). Este parque de atracciones está dividido en ocho áreas temáticas diferentes: The Wizarding World of Harry Potter, Universal Wonderland, Amity Village y Waterworld, Jurassic Park, San Francisco, New York y Hollywood.

La atracción llamada 'Flying Dinosaur' y ubicada en la zona de Jurassic Park (Parque Jurásico), tenía a bordo a 64 personas cuando se atascó y se paró en un momento donde las personas estaban boca abajo, a unos 30 metros del suelo.

Según informes de los medios locales recogidos por la ABC, hizo una parada repentina de emergencia. Los 64 "pasajeros" estuvieron durante dos horas suspendidos en el aire, pero finalmente fueron rescatados de forma segura y no hubo ningún herido, según dijo el operador del parque a la emisora de radio japonesa NHK.



Universal Studios Japan, se disculpó por el incidente y atribuyó el problema a un mecanismo de seguridad que estaba defectuoso. El recorrido reanudó su funcionamiento después de las reparaciones y controles de seguridad.