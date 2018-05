China pone en marcha su sistema de calificación ciudadana al estilo 'Black Mirror'

En octubre de 2017, The Washington Post daba a conocer que hasta ocho compañías privadas habían comenzado a desarrollar bases de datos con el objetivo de recopilar todo tipo de información de cada ciudadano residente en China. Desde los datos más básicos, tales como el nombre o el documento de identidad, hasta sus infracciones de tráfico o sus deudas con el estado, entre otras.

El sistema de calificación ciudadana al estilo 'Black Mirror' llegará a China a partir de mayo El Gobierno pretende premiar o penalizar a sus ciudadanos en base a su comportamiento con este sistema que llegará el próximo 1 de mayo.

Todo ello con el objetivo de implementar, en un futuro cercano, un sistema de calificación ciudadana basado en la confiabilidad. Un sistema, que recuerda al que pudimos ver en el capítulo 'Nosedive' de 'Black Mirror', mediante el que el Gobierno pretende premiar o penalizar a sus ciudadanos en base a sus acciones en el mundo real.

El sistema de calificación ciudadana llega a China

Tras varios meses de prueba, este proyecto se ha hecho realidad. Pese a que no estará totalmente instaurado hasta 2020, el gobierno ha comenzado a implementar algunas de las primeras pinceladas de este proyecto que determinará, de cara al futuro, a qué colegios pueden acceder los niños en base al crédito social de sus padres, si una persona es apta para salir del país en avión o si puede hospedarse en un hotel.

Gracias al algoritmo, que analiza las calificaciones sociales, políticas, legales, financieras y crediticias de cada individuo, el sistema será capaz de determinar si una persona es confiable o no. En caso de la plataforma señale que el ciudadano no es de fiar, no podrá aprovecharse de los mismos beneficios sociales que el resto, llegando incluso a ser penalizado por ello con conexiones de Internet más lentas, por ejemplo.

Las personas con baja calificación no podrán viajar en tren o en avión

Según las declaraciones recientemente publicadas por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en su página web, todos aquellos ciudadanos con una baja puntuación en el sistema de 'Crédito Social', correrán el peligro de que se les prohíba comprar billetes de tren o avión durante un año. Las puntuaciones también influirán a la hora de alquilar una vivienda, obtener un seguro e incluso obtener beneficios en la sanidad pública.

En el caso del transporte, que ya se ha puesto en marcha, la Comisión recoge que aquellas personas que han cometido actos delictivos durante el último año entrarán directamente en esta prohibición. También aquellas que hayan difundido información falsa sobre terrorismo, los que hayan causado problemas en algún vuelo, quienes hayan intentado colarse en algún avión o a los que hayan pillado fumando en el tren. Un año más tarde, el individuo se sometería a una revisión de calificación para determinar si se le levanta la prohibición o si se le amplía por otro año más.