El que fuera Ministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar y portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados ha valorado en declaraciones a la Cadena SER la disolución de la banda terrorista ETA. Eduardo Zaplana considera que “tenemos que hacer un esfuerzo para no olvidar lo que supuso ETA y el dolor que sembró durante tantos años”. Además, apuesta por “recordar siempre a las víctimas y a la sociedad española que, aunque sintió miedo durante mucho tiempo, nunca dudó en su determinación de derrotar el terrorismo como afortunadamente ha ocurrido”. “Hay vencedores y hay vencidos”, subraya Zaplana, y “ese relato no se nos debe olvidar para que no parezca que aquí no ha pasado nada”.

El exdirigente del PP concede un papel protagonista en este desenlace “al conjunto de la sociedad española, víctimas, fuerzas y cuerpos de seguridad con una actuación y sacrificio admirable, fuerzas políticas, medios de comunicación y a los distintos gobiernos con sus errores y aciertos”.

Conversaciones durante la tregua de 2006

Preguntado por las conversaciones entre el Gobierno de Zapatero y el PP, Eduardo Zaplana rechaza pronunciarse aunque subraya que “los partidos políticos estuvieron a la altura”. Y esto, conviene recordarlo hoy “con la crisis de imagen que ahora atraviesa la política”