Lo que gana Mercedes Milá desvinculándose de Mediaset

Es época de plantear cambios y mirar hacia lo que será la nueva temporada en televisión. En esto, las cadenas generalistas siguen con su modelo caótico que depende siempre del consumo, la publicidad y lo que haga el contrario. Sin embargo, el pago, que depende básicamente de sus clientes, se puede organizar con más tiempo, afortunadamente.

De acuerdo con esto, esta misma semana hemos conocido el primer movimiento que se hará efectivo a partir de otoño: el gran fichaje de Mercedes Milá por Cero. Después de 17 años vinculada a Mediaset España, la presentadora da el salto a Movistar Plus para presentar el programa Scott & Milá en su canal exclusivo.

Así, Cero sigue con su 'modus operandi' de fichar a estrellas de la tele en abierto que después de estar un tiempo fuera de las pantallas se dejan llevar por el pago para hacer lo que realmente les apetece hacer.

De esta manera, Mercedes Milá sigue la estela de Raquel Sánchez Silva, Patricia Conde y Paula Vázquez, que ya se dejaron querer en su día por Cero. Dicho lo cual, ¿ha hecho bien Mercedes Milá desvinculándose de Mediaset?

El gran salto de Mercedes Milá

Por muchos Jorge Javier que intenten coger las riendas de Gran Hermano, Mercedes siempre será la presentadora del que ha sido el reality más importante de Telecinco. Pero como todo en la vida, los cambios son necesarios y la etapa de la periodista catalana en GH ya pasó a mejor vida.

Quizás no quiera hacer el periodismo incisivo y a veces sensacionalista que hacía en sus inicios en la pequeña pantalla, pero lo que busca Mercedes Milá no encaja con el rumbo que está cogiendo Telecinco. Ella ya no puede aportar nada a esa línea editorial que la cadena de Mediaset está centrando en realities y talents musicales, unos formatos que ahora mismo acaparan Jorge Javier y Jesús Vázquez.

Tampoco en Mediaset puede explotar su vena más periodística, ese olfato que ella utilizó de vez en cuando en Diario de… en Cuatro. En este caso, la segunda cadena de Mediaset no atraviesa uno de sus mejores momentos y, como solución, los mandamases del grupo están saturando su prime time de docu-realities (salvo contadas excepciones).

Sin embargo, Cero está haciendo otro tipo de televisión, una alejada del populismo y los grandes públicos que hace cosas realmente diferentes, como, por ejemplo, Radio Gaga, que cuenta historias humanas desde otra óptica; El Puente, que demuestra otra forma de hacer realities; o todos los formatos que hacen humor de mil formas distintas. Es en #0 donde Mercedes Milá puede hacer una televisión más rompedora que se adapte a sus necesidades y a sus preferencias, un trabajo que Mediaset España ya no le puede ofrecer y, seguramente, tampoco quiera.

