Ulreich: "Benzema dejó pasar la pelota y yo pensé: 'mierda', ahora no puedo tomar en el balón con la mano"

Sven Ulreich dijo que su error cometido ante el Real Madrid refleja lo que es el destino de un portero, ya que cualquier fallo que se cometa en esa posición suele ser fatídico, y más si ocurre en un partido definitivo. "Es el destino de un portero. Si cometes un error como delantero no es tan grave, como defensa central es ya peor y como portero encajas un gol en contra de inmediato", dijo Ulreich en declaraciones al diario 'Bild'. "Durante ocho meses no cometí errores y ahora me pasó esto, lástima que haya sido en una situación así", agregó.

Ulreich, como sustituto del lesionado Manuel Neuer, ha hecho una gran temporada e incluso ha sido elegido como el jugador del año en el Bayern.

En la entrevista con 'Bild', Ulreich recapituló su error y dijo que cuando vio venir el pase hacia atrás de Corentin Tolisso tuvo primero la sensación de que Karim Benzema llegaría al balón antes. "Me prepare para una situación uno a uno pero el dejó pasar la pelota y yo pensé: 'mierda, ahora no puedo tomar en el balón con la mano'. Quise jugar con el pie, pero tampoco llegué", dijo.

Ulreich dijo que, tras la eliminación, el comportamiento de sus compañeros en el Bayern hacia él ha sido excelente. "Los chicos han estado maravillosos, todos me han dicho que somos un equipo y que la eliminación no la produjo sólo mi error", aseguró.