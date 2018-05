La UEFA vaticina la victoria del Liverpool en la final de la Champions

El día 26 de mayo Real Madrid y Liverpool se verán las caras en Kiev para ser campeones de Europa. Aunque por lo leído en la página web de la UEFA, bien podría evitarse el enfrentamiento. Y es que este viernes se ha podido ver en uefa.com un montaje en el que se leía "Season 2017/18 Winner Liverpool" (Temporada 2017/18 Ganador Liverpool).

En dicho montaje aparecen jugadores de ambos equipos y el escudo del Liverpool en grande acompaña al texto descrito.

Un curioso error, sacado a la luz por el Diario AS, que seguro no ha sentado nada bien a los seguidores madridistas. No cunda el pánico, en 22 días saldremos de dudas.

Captura de pantalla de la web de la UEFA, sacada este viernes / AS