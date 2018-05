David de Jorge, contra Homer Simpson

David de Jorge lleva muchos años haciendo tele, pero después de superar los 1.200 programas se confiesa "más ilusionado que nunca" ante el estreno de El Sabor Es Ciego (Nova, sábados a las 14.30), un nuevo concurso en el que dos parejas se disputan un premio de 2.000 euros cocinando un mismo plato para luego puntuar —el suyo y el de sus adversarios— con los ojos cerrados.

"Estaba nervioso hace un par de meses, cuando empezamos a grabar, porque es un formato nuevo que no tiene nada que ver con lo que había hecho antes", explica el cocinero vasco. "¡Pero ahora me lo estoy pasando muy bien! No queremos dar lecciones ni estamos escribiendo un manual de gastronomía contemporánea. El programa tiene ritmo y se van a ver situaciones muy divertidas".

Importado por Bainet, la productora audiovisual de Karlos Arguiñano, El Sabor Es Ciego es una adaptación del formato Blind Taste en la que, por lo visto en las promos del programa, solo va a haber un ingrediente indispensable: las risas.

David de Jorge sostiene que "hablar en serio de cocina es un aburrimiento". El creador del concepto guarrindongada, de hecho, siempre ha mezclado cocina y entretenimiento. Su primera experiencia televisiva fue la road movie gastronómica Cocina sin bobadas, un programa que le sirvió como trampolín para triunfar con Robin Food, primero en la ETB y, años después, en Telecinco.

Ahora, además de mantener su sección semanal en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER, David de Jorge vuelve a situarse ante a las cámaras. Pero conscientes de la variedad que ofrece la parrilla televisiva, le hemos pedido que convenza a la audiencia de por qué hay que sintonizar El Sabor Es Ciego y no a su competencia:

Corazón (La 1): "Las cosas del corazón, aunque el programa sea muy amable, siempre llevan al entuerto y a la discusión. Un programa de cocina, sin embargo, solo busca el bien de la humanidad. ¡Y es más placentero para el alma!". Socialité by Cazamariposas (Telecinco). "La experiencia dle corazón en Telecinco seguro que es todavía más tensa, así que para tener una tarde relajada o una siesta placentera, es mejor ver un programa de cocina". Tendido Cero (La 2). "¡Me encantan los toros! Pero dicen los taurinos que últimamente es difícil dar con una faena redonda en el albero, así que seguro que van a encontrar mucha más cintura y pases de muleta en El Sabor Es Ciego". Noticias Cuatro / La Sexta Noticias. "¡Me lo pones a huevo! Si hay un programa con fines malévolos, sin duda es el informativo. Me llama la tención que haya tanta gente dispuesta a escuchar toda esta mierda que nos circunda. Quien quiera sufrir, que ponga el informativo. Quien quiera gozar, que ponga El Sabor Es Ciego". Bob Esponja (Clan TV). "Es difiíl combatir a un dibujo animado, pero según tengo entendido, por mi sobrino, más que nada, creo que últimamente le está patinando bastante. No sé si es que el fondo del mar está borroso o que se han comido alguna seta venenosa, pero Bob Esponja está desbarrando un poco". Los Simpson (Antena 3). "¡Están superpasados de rosca! Homer, Marge y toda la familia se están haciendo mayores. Tienen que pintar la casa, que se ve mucho desconchado. Cuando estaba en Telecinco, competía con ellos y estaban fuertes. Pero ahora, aunque me siguen divirtiendo mucho, no les tengo ningún miedo".