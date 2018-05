A punto de morir al contraer una infección por morderse las uñas

El joven Luke Hanoman, de 28 años, ha estado a punto de morir por una infección desarrollada como consecuencia de morderse constantemente una de sus uñas, tal y como ha dado a conocer Mirror. Tras arrancarse parte de la piel, el protagonista desarrolló una sepsis que se extendió a través de su sangre, poniendo en peligro su vida.

El joven británico comenzó a sentirse mal después de comer parte de la piel del costado de una de sus uñas, tal y como explica a Mirror: "Me dolió un poco, pero no pensé nada". El joven creyó que se trataba de una gripe, ya que los síntomas a los que se enfrentaba eran similares. Entre otras cosas, Hanoman había registrado sudores fríos, temblores y cambios de temperatura constantes.

Los médicos le aseguraron que tenía suerte de estar vivo

No obstante, Hanoman no estaba luchando contra una gripe, sino contra una infección que comenzaba a extenderse a través de su sangre. Cuando su estado de salud empeoró, el joven decidió acudir al hospital, donde los médicos le aseguraron que tenía "suerte de estar vivo". El equipo médico le explicó que no se enfrentaba a una gripe, sino a una sepsis de carácter mortal.

Tras ser ingresado en el Southport Hospital, el protagonista de la historia pasó cuatro días bajo observación las 24 horas. Durante su estancia en el hospital, el joven registró temperaturas extremadamente altas y líneas rojas por todo el cuerpo, un signo común de que se está propagando una infección.

Así es la sepsis

En declaraciones a Mirror, el joven explica su experiencia: "Estaba en observación las 24 horas. Me dijeron que tuve suerte. Estaba cerca del shock séptico. Los doctores y las enfermeras fueron realmente buenos. No me dijeron lo malo que era porque creo que intentaban no preocuparme demasiado. Cuando me sentía mejor, me dijeron que tenía suerte de estar vivo".

La sepsis es una complicación que se desarrolla después de una infección. Cuando el sistema inmunitario del cuerpo comienza a funcionar para curar una herida, la infección produce coágulos de sangre y fugas en los vasos sanguíneos que reduce el suministro sanguíneo en los órganos. Debido a ello, la infección priva a los órganos de nutrientes y oxígeno, causando daños graves en los mismos. En caso de que no se trate, puede provocar insuficiencia orgánica múltiple y la muerte.

Todo ello por morderse las uñas, una costumbre más peligrosa de lo que parece, tal y como explica la fundadora y farmacéutica de Chemist-4-U.com Shamir Patel: "Quitar la piel alrededor de las uñas puede dejar heridas abiertas que pueden infectarse rápidamente". Por esa misma razón, pide, a todas aquellas personas que tengan esta costumbre, que conozcan los riesgos de morderse las uñas y hacer todo lo posible para detenerlo.