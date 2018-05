Hawái se prepara para prohibir las cremas solares que dañen el medioambiente

El parlamento hawaiano ha aprobado recientemente un proyecto de ley que prohíbe la venta de productos que entre sus ingredientes activos se encuentren dos se encuentren la oxibenzona y octilmetoxicinamato, dos productos químicos habituales en las cremas solares que tienen impactos dañinos y significativos tanto en el medioambiente marino como en los ecosistemas de las distintas ciudades, tal y como han demostrado varios estudios.

Según ha dado a conocer The Washington Post, la medida espera ahora la aprobación por parte del gobernador David Ige, quien deberá decidir si la ley sale adelante o no. En caso de que demócrata apruebe el proyecto de ley, Hawái se convertirá el primer estado de Estados Unidos en tomar una medida de este tipo para proteger los ecosistemas marinos.

La oxibenzona y la vida marina

Según explican diversas investigaciones, la oxibenzona y el octilmetoxicinamato son realmente tóxicos para los arrecifes de coral. Concretamente, la oxibenzona produce la decoloración y, con ello, la muerte de los arrecifes adultos. Pero no solo eso, también impide el desarrollo natural de los arrecifes en su etapa larval debido a los daños que provoca en su ADN.

Por otro lado, estos productos químicos degradan tanto la elasticidad como la capacidad de los corales para adaptarse a los factores del cambio climático. Por todo ello, el parlamento hawaiano ha decidido prohibir venta de productos que entre sus ingredientes activos se encuentren dos se encuentren la oxibenzona y octilmetoxicinamato.

Los fabricantes tendrán que cambiar su fórmula

En caso de que Ige apruebe este proyecto de ley, los fabricantes de cremas solares no podrán vender sus productos y se verán obligados a cambiar sus fórmulas para poder continuar vendiendo en Hawái. No obstante, la ley no prohíbe la venta de estos productos a través de Internet ni que los turistas traigan sus propias cremas a Hawái.

Según explica el proyecto de ley, parte de la protección solar que utilizan los bañistas en la playa se queda en el agua, y con ella sus componentes. Gracias a esta medida, el gobierno reduciría drásticamente los niveles de oxibenzona y octilmetoxicinamato en las playas. Según diversas investigaciones, cada año se encuentran hasta 14.000 toneladas de loción de protección solar en los arrecifes de coral. Con este proyecto de ley, se espera reducir esta cifra y garantizar la vida de los corales marinos.