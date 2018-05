Ciudadanos defiende la dispersión de los presos etarras "mientras haya asesinos sueltos"

Ciudadanos se muestra firme sobre la política penitenciaria en relación con los presos de ETA. Según ha dicho este viernes el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, la política de dispersión de los presos etarras "tiene sentido" siempre que haya "asesinos sueltos" además de que existan "casos sin resolver" (más de 300) y, "pese a lo que diga ETA, la lucha antiterrorista debe continuar".

Para el número 'dos' de Ciudadanos, "ETA no puede sacar ventaja del paripé mediático de estos días", a lo que ha añadido que los demócratas no tienen "nada que agradecer" a la banda terrorista por haber dejado de matar y ha recalcado que la escenificación de su final no debe servir para darles "ningún beneficio".

Villegas ha reiterado que no se debe modificar la actual política penitenciaria respecto a los presos etarras porque "aún quedan asesinos sueltos y más de 300 crímenes por esclarecer".

Por eso, el dirigente naranja ha asegurado que "los delincuentes tienen que cumplir íntegramente sus penas, se deben esclarecer los asesinatos que no lo están y persiguiendo a los asesinos con los que la justicia aún no ha ajustado cuentas".

José Manuel Villegas se ha referido a la situación en la que queda ahora la banda terrorista, "derrotada" gracias a que los demócratas se han mantenido "unidos" en estos años de "terror" y que no han cedido a las pretensiones de los etarras, "que tenían un plan para imponer el separatismo en el País Vasco".

El secretario general también ha asegurado que la "unión" pero también la "firmeza" de la sociedad española frente al "totalitarismo" han sido las que han permitido derrotar a esta "banda de delincuentes" y ha puesto en valor el "heroísmo" de las víctimas del terrorista de ETA que, a su juicio, son hoy las verdaderas "protagonistas".