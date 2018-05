Condenado un matrimonio por increpar y agredir a dos policías tras una redada contra manteros en Sol

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una condena de seis meses de cárcel para una mujer que agredió a un agente de Policía Municipal que intentaba detener a su marido en la Puerta del Sol: los hechos ocurrieron en la víspera de Reyes de 2014 después de que tanto ella como su marido increpasen a dos agentes de paisano que participaban en una redada contra los manteros.

Según explica la sentencia, los hechos tuvieron lugar a las siete de la tarde del 5 de enero de 2014 en plena Puerta del Sol de Madrid, cuando varios manteros huyeron tras reconocer a dos agentes de paisano de la Policía Municipal. Fue el hombre quien empezó a increpar a los agentes cuando iban a recoger los artículos que habían dejado tirados, diciéndoles que "pero qué mierdas sois, a estos pobres sí, con lo todo lo que pasa en este puto país, pero qué golfos, con los seis millones de parados que hay y encima vosotros les robáis a esta pobre gente".

Los agentes de paisano pidieron refuerzos cuando el condenado tiró al suelo el hatillo que sujetaba y le causó lesiones no concretadas por la sentencia. Su esposa, que en un primer momento les había dicho “sois unos putos mierdas, no tenéis nada mejor que hacer, seguro que vais drogados”, llegó a meterse en el coche patrulla en el que se llevaban a su marido gritando que “mi marido no se va a ningún sitio si no es conmigo” y finalmente causando lesiones a otro agente en un dedo de las que tardó en curar más de cincuenta días.

Unos hechos que para la Justicia se traducen, por un lado, en una condena de seis meses de cárcel y multa de 1.080 euros para la mujer por delitos de atentado y lesiones y una multa idéntica para el hombre por resistencia a la autoridad y también lesiones. Además la primera tendrá que indemnizar al agente lesionado con un total de 6.900 euros y su marido al otro con 1.300 euros más.

Ni obcecación ni arrebato

Los jueces de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido confirmar la condena que les impuso el juzgado de lo penal número 9 de Julián Camarillo al entender que su versión exculpatoria era tan “parcial e interesada” como “legítima”, frente a la versión “categórica, persistente en el tiempo, coincidente, imparcial y objetiva” de los agentes agredidos.

La Puerta del Sol, en una imagen de archivo / Ana Muñoz

Los dos magistrados y la magistrada de la sección que ha dictado sentencia sobre este asunto también rechazan que exista la circunstancia atenuante de “arrebato u obcecación”, con la condenada alegando que “actuó movida por un estímulo externo poderoso, la defensa de su marido, produciéndole un estado emotivo y pasional que le pudo privar del control de su conducta”, algo que la sentencia describe como una “afirmación sin acreditación alguna”.