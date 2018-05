Ya lo había dicho hace una semanas. "No habrá pasillo. Es decisión mía", dijo Zidane rotundo apagando un posible fuego que ni siquiera dejó prender. Pero pasó que luego Jordi Alba dejó deslizar que la decisión venía de más arriba. Es decir, de Florentino Pérez.

"No es así", respondió tajante Zidane a la pregunta de Antón Meana en la sala de prensa de Valdebebas un día antes de visitar el Camp Nou. Siguió: "Hay que hablar de la situación". Y tanto que habló.

"No vamos a hacer una cosa que ellos no hicieron"

El francés dejó muy claro que el Madrid no hará pasillo el domingo simple y llanamente porque en el Clásico en el Bernabéu, con el Madrid recién proclamado campeón del mundo, el Barça no quiso hacerlo. "Después del Mundialito para ellos no era importante. Ellos decían que no estaban en la competición, pero es mentira. Porque para jugar el Mundialito hay que ganar la Champions y ahí estamos todos"

Zidane, de perfil / EFE/Juan Carlos Hidalgo (EFE)

"No vamos a hacer pasillo porque ellos no lo hicieron. Máximo respeto a lo que han ganado. Ganaron la Liga que es la competición más importante, más difícil y más bonita".

Zidane concluyó su explicación con un "si hubieran hecho pasillo, lo habríamos hecho. No vamos a hacer una cosa que ellos no hicieron. Es cosa mía".

"No podemos minimizar lo que hicimos con el tema de los árbitros"

El técnico francés fue igual de contundente al referirse a la ayuda arbitral al Real Madrid de la que muchos hablan. "Sólo digo que todo falso. Merecíamos estar en la final por lo que hemos hecho. No podemos minimizar lo que hicimos con el tema de los árbitros. No voy a entrar porque no va a cambiar nada, pero hay que valorar lo que hicimos nosotros poruqe es lo que me importa más. Contesto a los que dicen que no tenemos que estar en la final. Ahí está lo que hicimos contra el PSG, la Juve y el Bayern.. que no es poco", explicó.