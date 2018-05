Jorge Martín: "Tenía buena relación con Canet y creo que se ha terminado"

A cuatro vueltas del final para la carrera de Moto3 del GP de España, Arón Canet cometió un error garrafal al intentar meterse por dentro de la trazada de Jorge Martín, con el que se tocó al pasarse de frenada, y en la acción también se fueron por los suelos Enea Bastianini y Tony Arbolino.

Jorge Martín tuvo que abandonar la carrera y con ello perdió el liderato en la provisional del Mundial en favor de Marco Bezzecchi, que suma 63 puntos por los 55 de Martín y los 48 de Canet.

Después de la carrera Jorge Martín no se cortó y analizó el accidente así: "He visto que era Canet y me he cabreado aún más. Es un rival y no es un cabeza loca como Arbolino o Toba. Si no tiene las armas para ganarnos en pista, que al menos no lo haga tirando. Tenía buena relación con él y creo que se ha terminado", dijo.

En cuanto al cabreo de Martín, Arón Canet explicó que "aún no hemos hablado y en la pista estábamos todos muy calientes, supongo que iré luego pues somos amigos desde que tenemos siete años, pero esto no le sienta bien a nadie", lamentó Canet.

"Sé que ha sido una acción que no ha estado nada bien, pero también he tenido problemas con el freno trasero y está acción podía haberla tenido también tirando solo", se excusó Canet.