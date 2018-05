No hubo pasillo antes del Clásico

No hubo pasillo en el Camp Nou, lo que todos esperábamos se hizo realidad y el Real Madrid no realizó el pasillo al campeón de Liga igual que el Barça tampoco lo hizo con el campeón del Mundialito en diciembre. Los 22 jugadores saltaron al terreno de juego con total normalidad, como si se tratase de otro encuentro.

El hacer o no pasillo ha sido el tema estrella de los días previos al Clásico, desde que Zidane anunció que el Real Madrid no lo haría. Una respuesta que llegó después de que el conjunto culé decidiera no hacer este gesto de respeto cuando se enfrentaron en el Bernabéu tras el triunfo de los blancos en el Mundialito justificando que "el Barça no participaba en esa competición".

Minutos antes del inicio del partido en la nota informativa que difunden con las alineaciones antes del partido se añadía en observaciones que el equipo juvenil del Barça iba a hacer el pasillo al primer equipo.

Finalmente eso no ocurrió y los campeones de la Youth League solo saltaron al Camp Nou para ofrecer a los aficionados culés el título logrado en Suiza hace unas semanas.