El Real Madrid, enfadado con la actitud de Messi en el túnel de vestuarios

El arbitraje de Hernández Hernández no ha dejado satisfecho a nadie, tanto Real Madrid como Barcelona tienen motivos para quejarse del trabajo realizado por el colegiado canario en el Camp Nou.

Uno de los jugadores que más caliente estuvo tras la expulsión de Sergi Roberto al filo del descanso fue Leo Messi, que ya tenía amarilla por una entrada a Sergio Ramos.

Precisamente, y según ha contado Javi Herráez en Carrusel Deportivo, la estrella argentina le dijo al árbitro del partido diciendo que ya estaba bien de regalarle cosas al Real Madrid y diciéndole al árbitro que se "cagaba". "No hace falta que le regales el partido, esto es una puta mierda", todo esto a muy poca distancia del árbitro.

Tras el partido Sergio Ramos explicó que en el descanso "se ha liado un poco en el túnel" y que "a lo mejor por eso el árbitro pitó distinto en la segunda parte".

Iturralde González, árbitro de cabecera de la Cadena SER, ha dicho que "si esto ha sido así, se llame Messi o Cristiano, si un jugador viene y te dice que te cagas tiene que ser expulsado".

El comentarista de Carrusel y El Larguero piensa que el colegiado no pondrá nada en el acta y espera que "por el bien del arbitraje" no haya ocurrido tal enfrentamiento entre Messi y el colegiado porque no entendería que Hernández Hernández no hubiera expulsado al argentino.