Marcelo: "¿Luis Suárez? Ya sabemos como son algunos jugadores"

Una vez más el Clásico entre Barcelona y Real Madrid ha vuelto a resultar mucho más atractivo en todos los sentidos de lo que muchos esperaban. El encuentro acabó con tablas, pero quedó claro que el partido dará y mucho de que hablar.

Tras el partido, Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, analizó todo lo sucedido en el Camp Nou, comenzando sobre si fue penalti la acción de Jordi Alba. "Yo creo que sí, pero ya pasó. Hemos merecido la victoria, hemos jugado muy bien desde el primer minuto. El resultado no ha sido como queríamos pero hemos hecho un grandísimo partido".

Eso sí, aunque dejó claro que a su entender fue penalti lo de Jordi Alba, Marcelo no quiso hablar del arbitraje. "Los árbitros tienen una labor difícil, unas veces se equivocan y otras no".

Sergio Ramos, sobre Luis Suárez: "No estoy aquí para educar a nadie" El capitán del Real Madrid ha comentado la tensión que ha vivido con el delantero uruguayo que ha acabado con empate a dos en el Camp Nou

También comentó los lances del partido con Luis Suárez. "No pasa nada con Suárez, ya sabemos como son algunos jugadores pero da igual. El fútbol se juega en el campo y ya está"

También explicó porqué no echaron la pelota fuera cuando Suárez. "Es una situación del partido, nosotros queremos ganar... al final volvió al campo, no tenía nada grave... no hemos tirado el balón porque no hemos querido".

Por último opinó sobre la lesión de Cristiano Ronaldo y sobre si podrá jugar la final de la Champions. "Yo creo que sí, no es nada grave. Tiene el tobillo un poco 'tal', pero ningún problema".