Alejandro Sanz pide perdón a su hijo por un "fallo imperdonable"

El cantante Alejandro Sanz, ha querido compartir en redes sociales una foto de su hijo acompañado de un texto en el que le pide perdón por un fallo que él considera imperdonable.

La fotografía, publicada este domingo, es de su hijo Alexander, el cual fue fruto de su relación con Valeria Rivera, diseñadora de moda de Puerto Rico. El cantante tiene cuatro hijos en total. La primera de sus hijas, Manuela, nació de la relación con la modelo y actriz Jaidy Michel, después vino Alexander y los otros dos, Dylan y Alma, los tuvo con su actual pareja, Raquel Perera.

El cantante, que publica habitualmente fotos y vídeos de su día a día en redes sociales, ha querido compartir unas palabras con todos sus seguidores en donde le pide disculpas a su hijo por no haber cumplido su palabra al olvidarse de asistir a un concierto de jazz en el que Alexander participaba tocando el trombón. "Le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto", ha dicho en el comunicado.

Según Alejandro Sanz, su error se trata de "un fallo imperdonable" y, por esa razón, ha querido pedirle perdón delante de todo el mundo. También ha expresado el amor y cariño que siente por Alexander y ha pronunciado unas palabras de admiración hacia él: "Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto". "Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces", ha concluido.