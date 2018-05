Nace Utomik, el 'Netflix de los videojuegos'

Tras más de dos años en fase de prueba, la startup Utomik lanza (por fin) su plataforma de videojuegos en streaming. Un servicio de suscripción, similar al de otras plataformas de contenido en streaming como Netflix o Spotify, mediante el que el usuario puede jugar a cerca de 800 videojuegos de PC de forma ilimitada por 6,99 euros al mes.

Por el momento, el catálogo de Utomik cuenta con 765 juegos de 50 compañías de renombre. Desde Warner hasta Disney pasando por otras compañías de renombre como SEGA, Talltale Games o THQ, entre otras. Un catálogo que crece a un ritmo de unos 15 o 20 videojuegos al mes, tal y como afirma la compañía en su página web.

Desde 'Batman: Arkham' hasta 'Furi'



A pesar de que durante estos dos últimos años varias compañías han lanzado servicios similares, como es el caso de PlayStation Now, hay grandes expectativas puestas en esta plataforma, que aspira a convertirse en el 'Netflix de los videojuegos' después de llegar a un acuerdo con más de cien empresas durante la fase beta del servicio.

Por el momento, este servicio no cuenta con juegos muy novedosos. Todos ellos fueron lanzados hace varios años. Sin embargo, entre sus títulos destacan algunos clásicos como la serie 'Batman: Arkham', 'Saints Row IV', 'Human: Fall Flat', 'Shadow Tactics: Blades of the Shogun', 'The Flame in the Flood' o 'Furi', entre otros. Se espera que de cara a los próximos meses la compañía lance videojuegos más recientes.

Así funciona Atomik

Mientras que en plataformas como PlayStation Now el usuario puede jugar a cientos de videojuegos en la nube, en Atomik se descargan los juegos en el ordenador. Sin embargo, no necesitarás descargar el juego por completo para jugar, ni instalarlos de forma manual. El cliente tan solo se descarga una mínima parte del título para que puedas jugar mientras el videojuego termina de instalarse.

La suscripción personal de Atomik cuesta 6,99 euros al mes. Mientras tanto, la suscripción para cuatro usuarios, con control parental incluido, se queda en 9,99 euros al mes. Una suscripción que puede ser cancelada en cualquier momento. Al igual que en otros servicios en streaming, la compañía permite probar Utomik durante 14 días de forma gratuita. Así, esperan convertirse en la plataforma principal de juegos en streaming.