Nadal, tras el Clásico: "Hay jugadores que intentan engañar demasiado a los árbitros"

El tenista español Rafa Nadal dio su opinión sobre la labor del árbitro en el Clásico y las diferentes jugadas polémicas que no dejo satisfecho a ninguno de los dos equipos. El tenista español habló claro sobre ello. "El problema de los árbitros es que si el lunes se revisaran los partidos y se sancionara por los errores lo tendrían más fácil. Al final lo tienen muy complicado. Hay jugadores que intentan engañar demasiado a los árbitros. Si se rearbitrara y se sancionara seguro que se acababa este asunto", zanjó el número uno.

El tenista mallorquín comentó sobre el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid que "bastante tendrá el árbitro con lo que se escribe y se habla de él", señaló. "Fue un partido bonito. El Madrid tuvo una oportunidad buena de llevarse el partido. El Barcelona jugó bien también, y es verdad que Cristiano se tuvo que retirar. Disfruté de un buen partido de fútbol pero no se puede hablar de un partido que no se juega nada".

Madridista reconocido, Rafa Nadal explicó también porque se puso la camiseta del Atlético de Madrid durante el encuentro de semifinales de Europa League entre el conjunto colchonero y el Arsenal. "Me invitaron al campo del Atlético, que no había estado nunca. Es muy bonito, espectacular, un campo precioso. Pero hay un problema en esta sociedad: parece que para ser de un equipo tienes que ser antiotro. Me invitaron y fui con ilusión de ver un buen partido de fútbol. En la media parte, el presidente me regaló un camiseta y porque, os digo la verdad, hacía frío y me la puse de bufanda", añadió Nadal.