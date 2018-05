"Las Instituciones Europeas tienen que explicarse a los ciudadanos para evitar que ganen los populismos"

"El galardón es muy importante para mí y también para al Parlamento Europeo. Los populistas ganan porque las instituciones no contestan bien a los ciudadanos y los próximos meses van a ser fundamentales para conseguir un acercamiento", ha expresado el presidente del Parlamento Europeo con la vista puesta en las elecciones europeas de mayo de 2019.

La inestabilidad en Italia, que dos meses después de pasar por las urnas sigue sin gobierno, preocupa a Antonio Tajani porque su país "es uno de los grandes en cuanto a población, y la segunda fuerza industrial de la Unión". Sin acuerdo, advierte, "todos los europeos, no sólo los italianos, tendremos un problema".

"El Gobierno 5 Estrellas y la Liga Norte no se puede hacer porque es una mezcla muy complicada", analiza. En cuanto a las posibilidades de llegar a cualquier otra combinación que facilite un gobierno. Tajani insiste en la necesidad de mantener unida la coalición de "centro derecha" que incluye a Forza Italia, la formación de Silvio Berlusconi, que en su momento le propuso como candidato a Primer Ministro. Hoy en día, él mismo se descarta para volver a su país. "Ahora soy presidente del Parlamento Europeo", ha afirmado con rotundidad.

Comienza el juicio a tres bomberos sevillanos por salvar de la muerte a inmigrantes náufragos en el Mediterráneo. "Me parece un error el juicio", ha expresado Tajani, quien se ha mostrado contundente sobre la situación en Cataluña. "Es importante buscar un acuerdo, no se puede trabajar en la separación de una pequeña patria porque la patria es España. Es importante hablar dentro del marco constitucional español. Un diálogo dentro de España. No hay mediación europea en Cataluña porque es un problema español", ha sentenciado.