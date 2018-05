Putin, cuarto mandato presidencial y…

El Gran Palacio del Kremlin de Moscú, se ha vestido de gala este lunes con soldados vestidos de uniformes de gala y desfile abriendo las grandes puertas. Vladimir Putin cruzó los pasillos, sonrió a sus seguidores y procedió a jurar el cargo, por cuarta vez frente a 5000 invitados. “Considero que mi trabajo y mi propósito en la vida es hacer todo lo posible por Rusia ahora y en el futuro”.

Putin ha gobernado Rusia desde enero del 2000, primero en dos mandatos como presidente, luego asumió el de primer ministro durante cuatro años más, ha regresado refrendando por un 77% de los votos, e incluso si el resultado se hubiera inflado, no hay duda de que tiene el respaldo mayoritario de los rusos. Los opositores, divididos y mal organizados tienen el apoyo de la generación más joven, que son los que más protestan. Han sido violentamente reprimidos, incluso hoy mismo, cuando gritaban “fuera el zar” ante la jura de Putin.

Putin se enfrenta en este nuevo mandato, a varios asuntos claves. La economía rusa no termina de despegar, las sanciones internacionales no ayudan a ello, la política exterior está muy debilitada, Ucrania un conflicto que no cesa después de que tomara la península de Crimea, la brutal guerra en Siria en la que Putin interviene en apoyo de Al Assad, la interferencia en las elecciones de Estados Unidos y Francia, y el envenenamiento del ex agente Serge Skripal en el Reino Unido le han puesto en una situación delicada, que él defiende como el derecho de Rusia a existir y a una campaña orquestada por Estados Unidos.

Vladimir Putin, acusa a Estados Unidos de no respetar los intereses de Rusia y con sus sanciones y medidas internacionales, trata de debilitarlos. Con este justificante, el presidente ruso dedica más dinero a defensa, lo que a su vez dificulta el diálogo con socios que hasta ahora han sido moderados, como la canciller alemana Angela Merkel, que recibe una buena parte del gas natural que consume, de sus vecinos rusos.

Cada acercamiento con Rusia requiere meses de negociaciones diplomáticas y gestos, que se poder torcer por una simple declaración o posición crítica. Putin tiene hasta el 2024 al mando del timón ruso. Pero ¿qué pasará después? El presidente tendrá 71 años, edad más que adecuada para dar un paso atrás, pero nadie parece despuntar como sucesor y él tampoco ha dejado claro que se vaya a ir. Medvedev, con quien se ha alternado en el cargo los últimos años, tiene el ratio de popularidad más bajo de la historia. Mientras los rusos aman a Putin, detestan a su primer ministro.

En cuanto al ámbito personal, Putin se separó de su mujer y madre de sus hijos, Lyudmila Putina, y ahora ambos parecen haber rehecho sus vidas con parejas mucho más jóvenes. En el caso del presidente, con una campeona olímpica de gimnasia rítmica, pero nunca han aparecido juntos en público de modo oficial. Algunos medios rusos hablan incluso de que tendrían hijos juntos, pero esa parcela queda totalmente oscurecida por el control mediático del Kremlin. A los rusos les sigue encantando ver fotos de su presidente cazando osos, practicando artes marciales, o nadando en las gélidas aguas del ártico. Todo eso y más hace su presidente.