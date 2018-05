El programa que TVE le rechazó a Mercedes Milá por ser "conflictiva"

Mercedes Milá vuelve a la televisión y lo hace como fichaje estelar de Movistar Plus. A partir del próximo otoño, la presentadora conducirá en Cero el programa Scott&Milá, un formato producido por Zanskar Producciones que tratará temas de actualidad social desde el punto de vista de la periodista catalana.

Se trata de un regreso muy esperado que se produce dos años después de que la presentadora abandonase Gran hermano. En todo este tiempo que ha pasado se ha especulado mucho sobre el futuro de Mercedes en televisión, llegando incluso a vincularla al nuevo Operación triunfo.

"Se empezó a publicar que yo iba a hacer Operación triunfo y pensaba: ¿quién ha sido el pirado que ha dicho esto?", explica a CADENA SER. "Iba pasando el tiempo, cada vez estaba más claro, y entonces llamé a Toni Sevilla [Director de Contenidos de TVE] y le dije: 'oye, si quieres te hago OT'. Me dijo: '¿no será verdad?'. Entonces llegó Tinet Rubira [Director de Gestmusic] y dijo que no nos volviésemos locos".

Mercedes Milá no presentó '¿Cómo lo ves?' por "conflictiva"

Pero aunque lo de Operación triunfo quedó en una anécdota, Mereces Mila sí tuvo una propuesta sobre la mesa para presentar un programa en TVE, una propuesta que finalmente la cadena pública desestimó por considerar demasiado "conflictiva" a la periodista.

De acuerdo con esto, Milá termina desvela que se refiere a ¿Cómo lo ves?, el espacio que después presentó Carlos Herrera en La 1 con unos pésimos índices de audiencia.

"Me ofrecieron el formato, le vi unas posibilidades extraordinarias y luché por él", asegura. "Pero era muy arriesgado porque en ese programa, por encima de todo, tenía que darle la palabra a la gente fuera de donde fuera. Y pensaron que no iba a ser fácil para mí".

Eso sí, Mercedes Milá dice que es conflictiva desde que nació y da las gracias a Dios por serlo.

Sobre la versión que finalmente se vio en televisión, con Carlos Herrera al frente, Mercedes reconoce que no era el programa que ella tenía en mente: "Cada presentador le da al formato una imagen que no es la que tu esperabas darle. Me encanta Carlos, pero no era el programa que yo había visto".