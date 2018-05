La Mesa del Parlament vuelve al Supremo: "Intuíamos que nos podía proteger la inviolabilidad parlamentaria"

Los cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament que han comparecido este lunes ante el juez Pablo Llarena, en el Tribunal Supremo, solventan rápidamente el trámite de la declaración indagatoria para conocer formalmente su procesamiento por desobediencia. A esta hora ya han comparecido ante el magistrado tanto Lluís Guinó como Lluís María Corominas como también Anna Simó y Joan Josep Nuet. La comparecencia de Ramona Barrufet ha sido aplazada por problemas de salud.

Ha sido Guinó quien, a la salida, ha explicado que su comparecencia "ha ido correctamente" y que "hemos podido reiterar nuestra declaración de noviembre, que la Mesa del Parlament ejecutaba actos de trámite parlamentario y que intuíamos que nos podía proteger la inviolabilidad parlamentaria".

El exvicepresidente del Parlament por Junts Pel Sí (JxS) ha asegurado también a la salida que los imputados han pedido al juez "si puede ser" que levante las medidas cautelares que pesan sobre ellos, por ejemplo no tener que ir semanalmente al juzgado ya que "hemos ido hasta ahora", así como revocar la retirada del pasaporte "para poder ejercer vida con normalidad".

Procesados por desobediencia

El último en comparecer ha sido Joan Josep Nuet, miembro de la Mesa entonces por Catalunya Sí Que es Pot, que ha declarado durante tres cuartos de hora. A la salida ha asegurado que, ante el juez, ha defendido que "los miembros de la Mesa de un parlamento no son expertos constitucionalistas y por tanto pueden presentar dudas y facilitar trámites que luego son suspendidos. Esta suspensión luego se acata perfectamente pero no pueden ser acusados de forma previa de querer desobedecer al Tribunal Constitucional, sólo pueden ser acusados a posteriori en caso de que no acepten sus sentencias y autos, que no es el caso"

Xavier Domènech y Joan Josep Nuet llegan al Supremo / Javier Barbancho (ACN)

El juez Llarena celebra estos días las declaraciones indagatorias de los nueve procesados por desobediencia y algunos también por malversación de caudales públicos después de haber ejecutado ya este trámite con respecto a los imputados presos en esta causa. Mañana será el turno de Carles Mundó, Meritxell Borràs, Santi Vila y también Mireia Boya.