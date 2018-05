Nace ¡Álbum!, con las editoriales independientes del libro ilustrado infantil

Son 22, independientes, procedentes de toda España, publican cerca de 500 títulos al año, traducidos a más de 30 idiomas, que leen chavales de España, América Latina y Estados Unidos. Son la gran mayoría de las editoriales independientes especializadas en libros álbum o libros ilustrados que existen en nuestro país, sellos especializados en el público infantil. Se acaban de unir en una asociación que han llamado ¡Álbum! y es la primera de este tipo que se crea en España. Entre las editoriales: Lata de Sal, Libros del Zorro Rojo, Tres tristes tigres, Wonder Ponder, Juventud, Kókinos, Coco Books o Carambuco. La mayoría, con décadas de experiencia a sus espaldas.

¿Por qué ahora? "Porque vimos que había una necesidad de sentirse parte de algo, de rellenar carencias, de encontrar esos puntos flacos en los que te puede ayudar una editorial amiga, en lo logístico y en lo técnico, y vimos que las posibilidades de colaboración (si nos uníamos) eran mayores. Nos unimos para abarcar más, somos editoriales pequeñas que a veces no llegamos donde podríamos llegar con más recursos. No éramos solo los editores los que nos sentíamos solos, también los libreros, los críticos y las personas dedicadas a la literatura dentro de las escuelas. Tiene que ver con apoyarnos en las dificultades que tenemos". Así lo explica Pablo Larraguibel, editor de Ekaré y uno de los portavoces de esta asociación.

¿A qué dificultades se enfrentan en España las editoriales de libros ilustrados? "El mercado, la llegada a las escuelas, el concepto de que el libro álbum no es lectura y la escasa presencia del formato en prensa y medios generalistas frente a los grandes grupos libreros", explica el editor. Larraguibel señala que el 27% de los libros que se venden en España, excepto los de texto, son de literatura infantil y juvenil; de ese porcentaje, menos de la mitad corresponde al libro ilustrado.

"Hay poca atención a nuestro género", dice, "y aunque no hay animadversión al formato, tampoco existe una política clara de dotación de bibliotecas escolares". Larraguibel también identifica las malas prácticas en el sector: "las ventas directas en las escuelas, saltándose a los libreros. Nosotros no lo hacemos porque es ir en contra de nuestros aliados y nos interesa que el librero pueda vivir; si lo puenteamos, no le hacemos ningún favor a nuestro principal cliente".

¡Álbum! tiene su origen en Barcelona, donde el pasado año nació la asociación, integrada por 12 editoriales de la ciudad condal que, entre otras iniciativas, organizó la Semana del Álbum, un festival con más de cien actividades en bibliotecas y librerías, que reunió a escritores e ilustradores con sus lectores. La idea de la nueva asociación, ya de ámbito estatal, es abrir el festival a otras ciudades como Madrid, Sevilla, Zaragoza y Valencia.

Algunos datos

Hace veinte años, el número de librerías especializadas en literatura infantil no llegaba a la media docena, sumando las de Madrid y Barcelona. Hoy, explican desde ¡Álbum!, son cerca de treinta y hay libreros que reconocen que, gracias a las ventas de libros para un público infantil, han sorteado mejor la crisis. Las cifras les dan la razón.

El pasado 2 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, el Observatorio de la Lectura y el Libro, dependiente del Ministerio de Cultura, publicó datos actualizados del sector, correspondientes a 2016. Las cifras hablan del tercer subsector editorial de España, con una facturación de 277 millones de euros.

Más cifras: en 2016, se publicaron en España 9.300 títulos dirigidos a niños y niñas, un 18% más que el año anterior, y las ventas ascendieron a 26,5 millones de euros, con una facturación de 277 millones de euros, un 7% más que en 2015. Libros con un precio medio de 10,47 euros, frente a los 14.74 que cuesta de media un libro de cualquier otro género. Y libros que sus lectores adquirieron en librerías, que siguen siendo el principal canal de venta, con el 40,5 % del mercado.

En cuanto a las editoriales, el sector, según el informe del ministerio, registra un alto nivel de concentración: en 2016, el 41,8% de las publicaciones registradas procede de un total de 10 empresas editoriales. Las tres editoriales que más publicaron libro infantil y juvenil durante 2016 fueron Planeta (8,3%), Cuento de Luz (4,5%) y La Galera (4,4%). Las grandes editoriales abarcan más del 40 % de la producción, seguidas de las pequeñas (30,3%) y las medianas (24,5 %), mientras que la categoría autor-editor representa el 4,4%.