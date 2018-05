El Gobierno, enfadado, avisa a la SGAE

El ministerio de Cultura no va dejar pasar ni una sola a la SGAE y, a modo de aviso “a navegantes” asegura que la reforma de estatutos a la que está obligada la sociedad de gestión de derechos debe contar con un consenso amplio entre los miembros de la propia SGAE y con el visto bueno del propio ministerio, que puede vetar cualquier resolución de la entidad que no defiendan los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual.

El pasado lunes, la actual junta directiva de la SGAE (dividida en dos) aprobó unos estatutos gracias al voto del presidente José Miguel Fernandez Sastrón. Cualquier reforma de estatutos, debe ser ratificada en una asamblea.

No se puede olvidar que un Real Decreto que será convalidado por el Congreso el miércoles obliga a la SGAE a cambiar de arriba abajo sus normas de funcionamiento interno antes de mediados de julio.

El Gobierno ha recordado a la sociedad que la reforma del sistema de reparto de los derechos de autor entre los socios debe ser aprobada también en una asamblea de socios, algo que aún no ha sucedido. Por ello, el ministerio asegura que la recientemente decidida SGAE no podrá aplicarla "so pena de infringir la Ley de Propiedad Intelectual".