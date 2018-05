A 18 días de la fecha marcada en rojo, la de la final de Kiev, el Real Madrid va calentando con sparring de lujo como el Sevilla, rival mañana, o el Celta y Villarreal, últimos enfrenamientos de la Liga.

Pero todos, fuera y dentro, tienen su mente puesta en la final de Champions. Aseguró Zidane este mediodía que tanto Cristiano, como Isco y Carvajal. "Todos llegarán a la final. Cristiano se lo acaba de hacer, pero va bien. Camina con normalidad. Isco ha entrenado con normalidad. Y Carvajal le falta un poco, no ha entrenado aún, pero físicamente está trabajando bien", explicó primero. "Van a llegar todos al 150%", respondió después.

Acerca del rival en esa final de Champions, el Liverpool, el técnico comentó que es "un poco de todo. Física, técnica. Es un equipo inglés. Que sabe atacar y defender. No te voy a decir nada más de los detalles". De Salah comentó: "no sé si está para ganar el Balón de Oro, pero ha hecho una gran temporada. No va a ser un Cristiano-Salah, sino un Madrid-Liverpool".

Zidane, muy sonriente en la sala de prensa / Rodrigo Jimenez (EFE)

Y de cómo se imagina la final, explicó: "será un partido espectacular, abierto, con muchas ocasiones. Lo más importante para nosotros será planificar qué hacer en el partido. Lo analizaremos con más detalle porque es una final y habrá mucha intensidad".

"Hay gente que sabe lo que ha pasado"

El resto de respuestas de Zidane tuvieron que ver con el Clásico del domingo. Que aún colea. "Yo no estoy aquí para comentar lo que pasó el otro día con uno u otro jugador. Hay gente que sabe lo que ha pasado. No va a cambiar nada".

De los tira y afloja que supuestamente hubo en el túnel de vestuarios, dijo: “Siempre pasan muchas cosas dentro. El problema es que hoy se sabe todo. Vosotros sabéis todo. Muchas cámaras y comentarios de cada uno, de muchos jugadores. Lo que cambia ahora es eso. Antes pasaban muchas cosas también, pero se quedaban en el campo”.

De la actitud de Messi, al que se le vio especialmente agitado, Zidane dijo: "Ni me sorprendo ni voy a hablar. Eso se queda en el campo".