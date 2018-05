Griezmann aplazó su salida un año

La más que probable salida de Antoine Griezmann será la culminación de lo que hubiera sucedido hace un año si el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, hubiese levantado la sanción sin poder fichar al Atlético de Madrid. De esto hace un año y el delantero francés ya tenía encaminado el acuerdo con el Manchester United. La sanción hizo que Simeone hablase con el jugador y el club hiciera un esfuerzo por encima de sus posibilidades para aumentarle el salario y se quedase esta temporada. Griezmann dio el visto bueno y aplazó su adiós un año más. Aquí comenzó el camino del club rojiblanco para tratar de convencer al francés durante temporada y todo apunta a que no tendrá éxito en su reto.

Tras firmar la paz con la afición tras varios desaires en público y sobre el césped, la temporada ha transcurrido con normalidad y con el francés como jugador de referencia. Aumentó su potencial y multiplicó sus goles con la aparición de Diego Costa en enero. Incluso el brasileño retó al francés a continuar en el Atlético a partir del verano para seguir jugando juntos. La realidad es que Griezmann nunca ha dicho nada sobre su futuro y ese es el problema. Por mucho que durante el curso no ha concretado nada ni en público ni en privado, el Barcelona inició los contactos para cerrar su fichaje y se llevó el compromiso del francés.

Semanas atrás, el Atlético le trasladó una oferta para renovarle y con un aumento de sueldo hasta una cifra cercana a los 20 millones de euros. El problema de fondo, y que venimos contando en la Cadena SER, es que Griezmann no busca dinero: quiere ir a un equipo en el que pueda ganar títulos, no por qué no pueda ganarlos en el Atlético, con el que ahora tiene uno al alcance de la mano, sino porque su ambición es ir a uno de los que tienen más opciones. Hasta el momento, Griezmann no ha respondido de forma concreta a la oferta rojiblanca y cuando hablan alarga su decisión a un tiempo futuro sin concretar. En el Atlético esperaban una respuesta antes de finales del mes de abril pero nunca ha llegado y lo dan por perdido. Creen que la estrategia del francés es dar largas y evasivas hasta que acabe la temporada y luego ya informar sobre su deseo de salir.

La llamada del presidente del Barcelona a Enrique Cerezo es el primer paso del epílogo de un culebrón cuyo final comenzó a escribirse hace un año. Alguno de los autores aspiraban a influir en el desarrollo del relato con la ambición de cambiar el final pero lo único que cambiará será el destino del futbolista si se confirma en breve su viaje a la ciudad condal.