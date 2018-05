El Congreso rechaza la propuesta de Ciudadanos de implantar el 'MIR educativo'

Más allá del debate parlamentario todo indica que la propuesta de Ciudadanos de implantar para el curso que viene un sistema parecido al MIR de los médicos pero para profesores no tendrá demasiado recorrido. Al menos en el Congreso, después de que este martes casi la totalidad de los grupos políticos, excepto el PP, han mostrado su rechazo más contundente.

La propuesta que traía Ciudadanos al pleno del Congreso de los Diputados consistía en instar al Gobierno para que en un plazo de 6 meses llevara a cabo las reformas legales oportunas para implantar el bautizado como MIR educativo. Es decir, que una vez terminada la carrera, los docentes deberían presentarse a una prueba nacional, como hacen los médicos. Esa prueba les daría una nota y con ella podrían elegir un centro educativo y la especialidad para estar hasta tres años haciendo prácticas remuneradas con un tutor veterano.

La diputada de Ciudadanos Marta Martín ha defendido el modelo porque es "una mejora en la formación del profesorado" y porque se busca que nuestros maestros, profesores y orientadores educativos sean "los mejores". Martín ha querido dejar claro que el MIR educativo sería aplicado sólo a "los que vendrán" y no "a los que ya están". Es decir, que no afectaría a la carrera profesional de los profesores ni a cuestiones relacionadas con la Función Pública.

El PP ha aplaudido la medida, según ha defendido el diputado Santiago Pérez Lopez porque es "la misma" que los populares presentaron en su día, por lo que ha anunciado el voto favorable. El diputado conservador también ha avanzado que su grupo va a traer al Congreso de los Diputados una nueva Ley "de ordenación general de la profesión docente" que contemple un nuevo modelo del sistema "de acceso a la profesión" y un diseño básico de la carrera profesional "que incluya la formación, evaluación y el desarrollo profesional".

Pero el único apoyo del PP, partido que además ha presentado una enmienda a la medida de Ciudadanos con el objeto de "negociar la medida", no es suficiente. Es más, casi la totalidad de los grupos políticos se han opuesto al sistema de MIR educativo.

Desde el PSOE, la diputada Maria Luz Martínez ha echado por tierra todas y cada una de las características de la medida. Para empezar asegura que no se ha negociado con los propios profesores. "Ustedes no han hablado con ningún sindicato", le ha dicho la diputada a la bancada naranja. La iniciativa, que costaría según los cálculos del PSOE unos 1.000 millones de euros anuales, no gusta a los socialistas porque se plantea como que el sistema del profesorado "está fatal", por lo que cree este partido que Ciudadanos "desprestigia la educación". La diputado ha puesto sobre la mesa toda una batería de medias que serían "necesarias" para hacer "una reforma más profunda" del sistema, por lo que ha tildado de "ocurrencia" la propuesta del MIR educativo del partido de Albert Rivera.

También ha sido muy crítico desde Unidos Podemos, el diputado Joan Mena quien ha dicho que la iniciativa de Ciudadanos es "inconsistente" y "plantea toda una carrera de obstáculos". Según este diputado, desde que el partido de Rivera llegó al Congreso "lo único que han hecho es señalar, controlar y recortar" en educación.

Tanto el PSOE como Unidos Podemos han acusado a Ciudadanos de haber apoyado los Presupuestos Generales del Estado que han supuesto "más recortes" para la educación pública española.

El resto de grupos (Esquerra Republicana de Cataluña, PNV y Grupo Mixto) también se oponen a la medida. Los partidos nacionalistas catalanes han puesto el acento en la situación que se vive en Cataluña con respecto a la educación y a los profesores, algunos de ellos "señalados" por Ciudadanos. Por su parte, el PNV considera que el MIR educativo ataca las competencias públicas de las autonomías, ignora intencionadamente la realidad sociolingüística de la cada comunidad y desprecia a los idiomas cooficiales, entre otros asuntos.