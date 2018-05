Boya ante el juez: "La sentencia ya está dictada"

"La sentencia ya está dictada". La exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha comparecido durante diez minutos ante el juez Pablo Llarena en su declaración indagatoria para acusarle de parcialidad en esta investigación y afirmar que su confianza está en las instancias europeas que revisarán una sentencia que ella da por condenatoria.

Tanto ella como los exconsellers imputados Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs han comparecido este martes ante el magistrado instructor para que se les comunicase su procesamiento por desobediencia y también por malversación de caudales públicos en el caso de los exmiembros del Govern. Con estas declaraciones indagatorias, el juez sólo tiene pendiente comunicar su procesamiento a la exmiembro de la Mesa del Parlament, Ramona Barrufet: los cuatro han mostrado hoy su oposición a los delitos que se les imputan.

Fue en su momento la única imputada que no renegó de la vía independentista unilateral ante el juez, y hoy ha sido la que con más dureza ha acusado al juez Llarena de estar dirigiendo un proceso político. "Le he expresado mis dudas sobre la parcialidad de todo este proceso jurídico, los autos de procesamiento tienen indicios de parcialidad y le he dicho que espero con resignación una sentencia que creo que ya está escrita", calificando el proceso de "teatro, pantomima política, el verdadero juicio se dará en instancias internacionales".

Carles Mundó llega al Tribunal Supremo / Javier Barbancho (ACN)

La expresidenta del grupo de la CUP en el Parlament durante la pasada legislatura también ha negado la acusación por desobediencia ante el juez: "Ante este panorama lo único que podíamos hacer era seguir adelante obedeciendo el mandato popular de la gente de Catalunya", negando ante el magistrado haber recibido ninguna comunicación del Tribunal Constitucional en torno a las normas independentistas.

Vila niega la malversación

El exconseller de Empresa que abandonó el Govern poco antes de la aprobación de la DUI, Santi Vila, ha negado también ante el juez Pablo Llarena que exista una malversación de caudales públicos en este caso: "Ni yo ni ningún miembro del gobierno gastamos ni un solo euro de dinero público de la administración y en consecuencia la acusación de malversación se va a demostrar que es infundada", ha dicho a la salida.

Santi Vila y su abogado Pau Molins llegan al Supremo / Javier Barbancho (ACN)

Vila también ha anunciado recurso contra el procesamiento: "Hemos confirmado nuestro desacuerdo con el auto de procesamiento, como nada ha cambiado no tenemos nada más que añadir".